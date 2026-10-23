A UN MES DE LA 9° EDICIÓN DEL DESAFÍO KM 248, ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB trabajan en los aspectos organizativos de la prueba que espera reunir a una convocante presencia de bikers de todo el país y de las República Oriental del Uruguay.

Cabe destacar que para esta edición se determinó modificar el recorrido de los dos circuitos, por un lado obedece a la problemática de la crecida del río Uruguay, como también la idea es de brindar nuevos escenarios para los ciclistas, siendo siempre la modalidad Rally, donde predominarán los caminos rurales que se complementarán con senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

También desde la organización indicaron que para esta oportunidad se modificará el lugar de largada y llegada, será en el predio lindante al Restaurante del Complejo Turístico Kilómetro 248.

Cabe destacar que las inscripciones se toman en el sitio web www.encarrera.com.ar/248. Hasta el 31 de octubre el valor en Individualserá de 90 mil pesos, que se puede abonar en dos cuotas de 50 mil pesos y reservar la remera. En tanto que en Parejas el costo es de 170 mil pesos (total del equipo). Se puede abonar en dos cuotas de 90 mil pesos y reservar la remera. Si se opta por la opción en dos cuotas por favor comunicarse por privado al 3454240614 <(345)%20424-0614>.

En cuanto a las categorías serán las siguientes. En72 Km. Individuales: Promocionales, Juveniles, Sub 23, Elite (edad libre), Máster A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, Damas Elite, Damas A - B y C. En Parejas Caballeros de 72 Km (por suma de edades): hasta 59 años, de 60 a 89 años, de 90 a 119 años, más de 120 años. Parejas Mixtas únicas. Parejas damas únicas.

En 38 Km. Individuales:Menores, Principiantes, Máster E, Damas Promocionales. En 38 Km. Parejas: Caballeros únicos, Mixtas únicas y Damas únicas.

*Prensa Amigos del MTB*