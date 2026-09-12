Detuvieron en Concordia a un hombre que habría abusado de una menor de edad en Federación

Tras un trabajo investigativo, el personal de la Comisaría Séptima de Concordia logró detener durante la tarde de este sábado a un hombre de 36 años, oriundo de la ciudad de Federación, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención emitido por el Juzgado de Garantías de esa ciudad.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el pedido se había originado a raíz de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado que se investiga en Federación. El hombre habría cometido el hecho contra una niña de 7 años, hija de su pareja.

A raíz de la denuncia y a requerimiento del Ministerio Público Fiscal de Federación, la Justicia de esa ciudad había dispuesto el pedido de captura del sujeto, luego de que se obtuvieran datos que indicaban que habría llegado a Concordia tras el hecho.

Con esa información, el personal de la Comisaría Séptima a cargo de su segundo jefe, Guillermo Almirón, inició las tareas para localizarlo. La investigación permitió reunir datos que finalmente llevaron a identificar y ubicar al hombre en la ciudad.

El sujeto fue detenido durante la tarde de este sábado y, tras cumplirse las actuaciones correspondientes, quedó a disposición de la Justicia de Federación y de la Policía de esa ciudad.

Fuente: Policiales Concordia

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