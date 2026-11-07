Dirigentes peronisitas repudiaron dichos de Azcué y reclamaron que se mantengan más de 100 obras

Un grupo de dirigentes políticos, representantes gremiales, sociales e institucionales de Concordia difundió un documento público en el que expresó su repudio a las declaraciones del intendente Francisco Azcué durante su participación en el streaming Antes Que Tarde. La presentación está encabezada por el exgobernador y exintendente Gustavo Bordet y cuenta con las firmas de otros referentes locales.

Bajo el título “Democracia y trabajo en lugar de hipocresía”, los firmantes cuestionaron el tono de las expresiones del jefe comunal y consideraron que sus declaraciones desplazan la discusión sobre la gestión municipal hacia los ataques personales.

“Los concordienses no somos tontos: echar culpas no reemplaza las respuestas”, sostuvieron en el texto, en el que también señalaron que gobernar implica dar continuidad a las políticas públicas y atender demandas que, según plantearon, se encuentran en permanente crecimiento.

En el documento reconocieron que las gestiones anteriores dejaron problemas pendientes, pero remarcaron que esa situación no exime a la actual administración de su responsabilidad de continuar con las obras y políticas de infraestructura.

“Cuando faltan hechos para mostrar, sobran agravios para distraer”, expresaron los referentes, quienes también cuestionaron lo que consideran una utilización de la herencia recibida como argumento para justificar las dificultades de la actual gestión.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el pedido para que el Municipio preserve y mantenga las obras de infraestructura ejecutadas durante los gobiernos de 2007 a 2023.

Los firmantes adjuntaron un listado de 104 obras, programas y proyectos que consideran parte del patrimonio de Concordia. La nómina incluye intervenciones en infraestructura urbana, viviendas, servicios públicos, espacios recreativos, educación, salud, seguridad y desarrollo productivo.

Entre las obras de mayor envergadura mencionaron la modernización del aeropuerto de Concordia, la nueva planta potabilizadora de agua, las defensas contra inundaciones, la pavimentación de distintos accesos y avenidas, la ampliación de la Terminal de Ómnibus y la construcción del Centro de Convenciones.

También incluyeron la Defensa Sur, el saneamiento del arroyo Manzores, la recuperación del Parque Estación Norte, el estadio Ciudad de Concordia, la restauración del Palacio Arruabarrena y la puesta en valor de las Ruinas de San Carlos.

En materia habitacional, destacaron la construcción de más de 3.000 viviendas mediante distintos programas y las intervenciones de urbanización en barrios como Agua Patito. Asimismo, enumeraron obras de agua, cloacas, alumbrado público, pavimentación, cordón cuneta y recuperación de espacios públicos.

A partir de ese relevamiento, los referentes plantearon la necesidad de comparar públicamente las obras recibidas por la actual administración con las realizadas durante su gestión.

El documento también incorporó cuestionamientos sobre la situación económica y social de Concordia. En ese sentido, los firmantes hicieron referencia a los indicadores de pobreza difundidos por el INDEC y consideraron que esa realidad requiere respuestas concretas de las autoridades municipales.

A su vez, rechazaron la estigmatización de quienes mantienen posiciones políticas diferentes y convocaron a priorizar el diálogo y el compromiso con la ciudad.

“Quienes pensamos distinto somos vecinos, no enemigos”, expresaron, al tiempo que plantearon la necesidad de construir un rumbo que permita mejorar las condiciones de vida de los concordienses.

En otro tramo del pronunciamiento, calificaron como un fracaso la capacidad de la actual gestión para ofrecer respuestas y cuestionaron el deterioro de lo que consideran patrimonio colectivo.

El reclamo principal quedó sintetizado en una exigencia dirigida al intendente Azcué: garantizar el mantenimiento de las obras existentes y evitar que se deterioren las inversiones realizadas en años anteriores.

“Reconstruir lo abandonado suele costar mucho más que conservarlo”, advirtieron los firmantes.

Finalmente, convocaron a fortalecer el debate democrático y a dejar de lado los agravios políticos. El documento concluye con un pedido de “más democracia, menos agravios, menos hipocresía y más cuidado de la Concordia a la que todos aspiramos”.

Además de Gustavo Bordet, el pronunciamiento lleva las firmas de Néstor Loggio, Mariano Giampaolo, Víctor Rodríguez, Gloria Warner, Eduardo Rodríguez, Griselda Dilello, Pato Mozetick, Susana Calvo, Griselda Jachu, Pedro Martínez y Raúl Cabrera.

El listado de las 104 obras y proyectos fue incorporado como parte del planteo público, con el objetivo de poner en discusión la continuidad, conservación y mantenimiento de la infraestructura de Concordia.