DOCENTES FUERON CAPACITADOS SOBRE DETECCIÓN TEMPRANA DE PROBLEMÁTICAS QUE ATRAVIESAN A JÓVENES Y ADOLESCENTES

La Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de la Municipalidad de Concordia y la Dirección Departamental de Escuelas, continúan con las charlas en los establecimientos educativos de los niveles primario y secundario, en el del “Programa Municipal de Salud Integral y Vínculos Saludables: Un dispositivo intersectorial de prevención en el ámbito educativo”.

La actividad, que se desarrolló en la Escuela Secundaria Nº18 “Vélez Sarsfield”, estuvo dirigida a directivos, docentes y preceptores con el objetivo de brindar herramientas para la detección temprana y el abordaje de problemáticas que atraviesan a adolescentes y jóvenes.

En el marco del Módulo 3, “Herramientas para la Detección Temprana”, se abordaron situaciones de bullying y conflictividades digitales, consumos problemáticos en la adolescencia y pautas de actuación institucional, incluyendo la articulación con los efectores de salud locales.

Al respecto, la directora de Políticas de Fortalecimiento Social, Anabel Vergara, recalcó la importancia de “continuar el trabajo articulado entre la Municipalidad y Departamental de Escuelas con este programa que está destinado a alumnos, docentes y directivos. La idea es que podamos transmitir pautas procedimentales para dotar., en este caso, al cuerpo docente de criterios prácticos de lectura e indicadores tempranos y dinámicas institucionales de cuidado”.

Por su parte, el director Departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez, destacó los alcances de las actividades “que nos permiten trabajar y abordar temas que nos atraviesan como comunidad en general y en el ámbito educativo en particular. Vamos a seguir con este tipo de jornadas porque consideramos que los docentes sean capacitados y los alumnos sepan que hay herramientas a su alcance para abordar diferentes problemáticas”.

Desde la implementación del “Programa Municipal de Salud Integral y Vínculos Saludables”, se han dado charlas en: Escuela Renacer; Ex Comercio 2 Escuela Nº 17 “Martín Miguel de Güemes”; Escuela NINA N° 75 “2 de Abril”; Escuela Secundaria N°24 Cabildo Abierto; EPJA "El Supremo Entrerriano"; Escuela Secundaria N°23 "República Oriental del Uruguay"; Escuela “López Jordán”; Escuela “Ernesto Che Guevara”; Escuela Técnica 1; Escuela N°54 "Juan Blasco"; Escuela San José de Calasanz; ESJA N°41 "Dr. Guillermo Bugatti"; Escuela Secundaria N°30 "María Elena Walsh"; Escuela Secundaria N°4 "Damián P. Garat"; EEAT N°152 "Manuel M Calderón".

Además están programadas en EPJA "El Supremo Entrerriano"; Escuela n°76 "Madre Teresa de Calcuta"; Escuela n°72 "Trabajador Comunitario" y Escuela Normal "Domingo Faustino Sarmiento".