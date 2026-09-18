*ECU 2026: Los postulantes al cetro mayor de los Estudiantes de Concordia.*

La Sub Comisión de Reyes de Estudiantes Concordiense Unidos (ECU 2026) como todos los años tiene la gran tarea de coordinar y guiar a los nuevos postulantes a Soberanos de los Estudiantes de Concordia en esta nueva edición 2026.

“Los reyes de las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad, desarrollaron distintas actividades en el proceso de preparación para llegar al 21 de septiembre, entre las que se destacaron convivencias, presentaciones en las Ferias Estudiantiles, visitas guiadas a distintos puntos turísticos de la ciudad y entrevistas con el jurado seleccionado para este año, así lo mencionó Iara Vega, presidente de la Sub-Comisión de Reinas y Reyes de ECU 2026

Para este año serán 29 parejas de postulantes, entre ellos reyes y reinas que pertenecen a distintas escuelas e institutos educativos de Concordia, quienes tras la evaluación del jurado serán designados y nombrados en los distintos puestos de Mises, Príncipes, Vises y Reyes.

Ellos son:

*01 - Esc. VÉLEZ SARSFIELD: *IARA PASTORINI y BENJAMIN BONFILIO

*02 - Esc. GERARDO YOYA: *BRISA MÉNDEZ y URIEL BURGHI

*03 – Esc. JUSTA GAYOSO: *TAMARA LAURENZO y LUCAS RODRIGUEZ

*04 – Esc. COMERCIO 1: *CATALINA MICUCCI y NAYIB IAN HEIS

*05 – Esc. SAN MARTIN: *MIA RUEDA y NICOLÁS KRENZ

*06 – Esc. COMERCIO 2: *MARTINA SILVA y ALEJO MIÑO

*07 – Esc. NORMAL: *ANNELISSE FERREYRA y SANTINO BENITEZ

*08 – Esc. SAN ROQUE GONZALEZ: *AYLIN TORALES y TOMAS DETONA

*09 – Esc. ESTEBAN ZORRAQUIN: *PRISCILA OSORIO y LUCIANO VEGA

*10 – Esc. AUGUSTO NIEZ: *VICTORIA INES GIRARD

*11 – Inst. SAN JOSE: *INES CAVALLO y BENICIO ORTEGA

*12 – Esc. JESÚS NAZARENO: *LUCIA PELLICHERO y LAUTARO VITTORI

*13 – Esc. TECNICA 2: *MAGALI PATTERSON y URIEL ENRIQUE

*14 - BACHILLERATO HUMANISTA MODERNO: *TATIANA ALBERRO y MARTIN SPINELLI

*15 – Esc. ITATI: *MIA INNCHAUSPE y ELIAS PEÑALOSA

*16 – Esc. AGRO 24: *MORENA PETELIN y FELIPE DIAZ

*17 – NACIONAL: *MARIA CELIA BOUDOT y TOBIAS CHERUZZO

*18 – PRESOS – MITRE: *PAULA DEL CASTILLO y FEDERICO CARDOZO

*19 – Esc. JUANA AZURDUY: *ADALUZ ZAMPEDRI y GERONIMO VALDEZ

*20 – Esc. REPUBLICA ENTRE RIOS: *MORENA GONZALEZ y ENZO FLEITAS

*21 – Esc. CHE GUEVARA: *MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ y TIZIANO CABRERA

*22 – Esc. **JORGE L. BORGES: *GUADALUPE TECHERA y SANTIAGO EYMAN

*23 – CAPUCHINOS: *MARTINA YOYA y BAUTISTA ZAFLATE

*24 – Esc. SAN FRANCISCO: *ABRIL LEYES y NAHUEL CANDELA

*25 – Esc. NEA SIGLO XXI: *SERENA CEJAS y BAUTISTA MATHERON

*26 – Esc. SANTOS LIOTTA: *ABIGAIL OVELAR y MATEO DIRIE

*27 – Esc. RENACER: *GIANELLA SMITARELLO y LAZARO VELAZQUEZ

*28 – Esc. DAMIAN P. GARAT: *SERENA ZAPELLAZ y PIERRE DELALOYE

*29 – Esc. BACHILLERATO ARTÍSTICO: *LEILA REBOT y JEREMÍAS MIÑO

-- Por Táctica - Imagen y Diseño Publicitario Javier Alejandro Cáceres tactica.imagen@gmail.com javycaceres@hotmail.com (0345) 154-018293 (0345) 155-203120