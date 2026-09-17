ECU ESTÁ FUNDIDO Y LOS ESTUDIANTES PIDEN AYUDA

Detrás de cada fiesta, cada evento y cada encuentro que compartimos, hay algo que muy pocas veces se ve: 18 estudiantes, con apenas 17 y 18 años, trabajando día a día para que la tradición del estudiante concordiense siga viva.

Hace más de 60 años Concordia disfruta de una tradición que nos une y nos representa como ciudadanos y especialmente como estudiantes. Hoy somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad y el orgullo de continuarla, pero hacerlo no es fácil.

Muchas veces se piensa que los eventos de ECU son financiados, pero esto no es así. Los gastos de eventos como el Ferro deben ser afrontados por ECU, y hablamos de varios millones de pesos. A pesar de realizar actividades para recaudar fondos y de contar con el enorme apoyo de nuestros sponsors, a quienes estamos profundamente agradecidos, los costos son muy altos y hoy no estamos llegando a cubrirlos.

Sabemos el esfuerzo que realizan las promociones, las familias y cada estudiante para ser parte de estas fiestas y no queremos desilusionarlos, queremos darles la fiesta que se merecen, pero para eso necesitamos de toda la comunidad.

Por eso hoy queremos llegar a cada concordiense que alguna vez disfrutó de una Elección de Reyes, un Ferro, un Desfile o cualquiera de las actividades que forman parte de nuestra cultura. No pedimos solamente por nosotros, sino para que una tradición de más de medio siglo pueda seguir existiendo.

Cualquier colaboración, grande o pequeña, puede significar muchísimo para nosotros y ayudarnos a que Concordia siga teniendo aquello que la hace tan única y especial.

Para colaborar o conocer de qué manera podés ayudarnos, escribinos por mensaje privado.

¡NECESITAMOS TU AYUDA PARA QUE ESTO SEA POSIBLE!

+54 9 345 492-8774 – Roció Toledano (presidente de ECU)

+54 9 345 412-2843 – Guadalupe Bernardi (presidente de CEC)

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Fuente: Conectados Concordia