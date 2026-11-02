*Mas x Concordia.*

Eduardo Cristina: “Debemos aplicar políticas de respaldo a la industria, al comercio y al turismo y sostenerlas. Más por Concordia nació para gestionar la ciudad”

En un fuerte mensaje político, el partido vecinal reinauguró su sede de Sarmiento 1177 con su salón colmado. Cristina destacó la identidad propia, el trabajo en territorio sin exponer a nadie, el acompañamiento del sector joven y la necesidad de políticas de Estado para la producción.

El partido vecinal Más por Concordia (+XC) reinauguró este viernes 30 de octubre su sede partidaria, ubicada en Sarmiento 1177, en lo que fue sin dudas un gran mensaje político del vecinalismo concordiense.

Durante el encuentro, Eduardo Cristina, presidente del espacio y actual titular de CODESAL, agradeció el acompañamiento de vecinos, trabajadores, docentes, profesionales, comerciantes y jóvenes de distintos sectores, y dejó definiciones claras sobre el presente y el futuro del espacio.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de construir una alternativa con identidad propia, abierta y sin especulaciones.

“No importa si uno es radical, peronista o apolítico. Lo que nosotros buscamos es hacer un partido vecinal, es hacer gestiones por Concordia”, expresó Cristina, marcando que las diferencias ideológicas no pueden frenar el trabajo por objetivos comunes.

*Trabajo en territorio, sin exponer a nadie.*

Otro punto fuerte fue la forma de hacer política que elige Más por Concordia. Cristina remarcó que el crecimiento del espacio se da con trabajo en territorio, en el barrio, escuchando y gestionando, pero sin exponer a familias ni a trabajadores.

“No usamos a la gente para la foto. No llevamos a una familia a sacarse una foto para mostrar adhesiones. Nosotros generamos vínculos genuinos, cara a cara. Elegimos el camino más difícil, que cuesta más y lleva más tiempo, pero es el más genuino”, sostuvo.

*Los jóvenes como protagonistas.*

Un párrafo especial tuvo para el sector joven que durante años lo acompaña y que lo tiene como un gran referente, con una importante presencia de jóvenes profesionales, estudiantes y emprendedores que serán protagonistas del proceso que viene.

*Políticas de Estado para la producción.*

Finalmente, Cristina hizo hincapié en uno de los reclamos más sentidos por los sectores productivos de la ciudad: la necesidad de políticas de respaldo claras, sostenidas en el tiempo y referidas a la industria, el comercio y el turismo.

En ese sentido, señaló que Concordia no puede seguir improvisando y que es imprescindible generar condiciones reales para que las empresas se radiquen, produzcan y generen empleo genuino, acompañando a comerciantes y pymes que son el motor de la economía local.

En cuanto a la organización, anunció que desde el próximo lunes la sede de Sarmiento 1177 abrirá sus puertas por la tarde, con horarios que se informarán oportunamente, para desarrollar actividades, encuentros y recibir propuestas de los vecinos.

En el plano electoral, fue contundente: “Queremos que Más por Concordia sea protagonista y va a ser protagonista de las próximas elecciones”, afirmó de cara a 2027.

Finalmente, invitó a todos los vecinos a acercarse, participar y sumar ideas, reafirmando que Más por Concordia seguirá trabajando desde cada lugar para impulsar gestiones y acciones. -- Por Táctica - Imagen y Diseño Publicitario Javier Alejandro Cáceres tactica.imagen@gmail.com javycaceres@hotmail.com (0345) 154-018293