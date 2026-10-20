*EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD FUE ABORDADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR *

Este martes se llevó a cabo la Décima Asamblea del Consejo Municipal del Adulto Mayor, un espacio de participación y articulación institucional destinado a abordar las necesidades de las personas mayores de la ciudad.

El encuentro contó con la participación de Juan Ramón Sansó de La Madrid, director del Hospital Felipe Heras, quien brindó información sobre la modalidad de entrega de turnos para atención espontánea en los Consultorios Externos del nosocomio.

Durante la exposición se abordó el funcionamiento de esta modalidad, que permite a los pacientes solicitar un turno presencial y recibir atención durante la misma jornada, de acuerdo con la disponibilidad de cada especialidad y los cupos establecidos por los profesionales.

El sistema contempla la entrega de turnos desde las 6:15, la orientación de los pacientes por parte de un agente de asistencia y la posibilidad de realizar distintas gestiones vinculadas a la atención médica durante una misma visita.

La presentación permitió poner en común información de interés para las personas mayores y generar un espacio de diálogo sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios sanitarios, especialmente para quienes requieren controles médicos y atención de distintas especialidades.

Estos encuentros permiten fortalecer el intercambio entre las instituciones y los actores vinculados al trabajo con personas mayores, acercar información relevante y contribuir a la construcción de respuestas frente a sus necesidades.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa promoviendo el funcionamiento del Consejo Municipal del Adulto Mayor como ámbito de participación, diálogo y articulación para fortalecer las políticas públicas destinadas a este sector de la comunidad.

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