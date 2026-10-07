*EL CAFÉ SE SUMA A LA AGENDA TURÍSTICA DEL FIN DE SEMANA LARGO *

La segunda edición del Encuentro Cafetero se realizará durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Paseo del Bicentenario (frente a la plaza 25 de mayo). La propuesta reunirá a expositores cafeteros y pasteleros, con catas especializadas, espectáculos artísticos, literatura y talleres temáticos.

El encuentro cuenta con el acompañamiento institucional de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), en el marco de sus acciones de promoción y desarrollo de la actividad turística de la ciudad.

*Sábado 10 octubre *

11 a 21 h | Expositores cafeteros y pasteleros

Paseo del Bicentenario – Plaza 25 de Mayo, calle Mitre.

15 h | Taller “El mejor café en casa”

Centro de Información Turística (CIT) – Mitre y Pellegrini.

Entrada libre.

17 h | Cata de Café de Especialidad “Exploración Sensorial”

El Ciervo Café y Deli – 1.º de Mayo 59. Con inscripción previa.

A cargo de Mauricio Morales, barista y tostador invitado desde Buenos Aires.

18 h | Stand de promoción de Compartí Concordia - en el Paseo del Bicentenario

*Domingo 11 de octubre *

11 a 21 h | Expositores cafeteros y pasteleros

Paseo del Bicentenario – Plaza 25 de Mayo, calle Mitre.

15 h | Degustación de yerba mate - Centro de Información Turística (CIT) – Mitre y Pellegrini.

Entrada libre.

19 h | Páginas Libres con “Sabor a Café”

Centro de Información Turística (CIT) – Mitre y Pellegrini.

Entrada libre.

Participan Susana Ponce, Adriana Martínez Arrieta, Ana Kuchinsky, Magdalena Bellini Acland y Patricia Jaluf, junto a Alejandra Tomat.

*Café, guitarra y canciones*

Paseo del Bicentenario – Plaza 25 de Mayo, calle Mitre.

Música en vivo a cargo de Juan Krauel.

Además, durante el fin de semana largo se realizará la Feria Cultural de la Diversidad, organizada por la Subsecretaría de Educación y Cultura de Concordia, en la Plaza 25 de Mayo, podrá visitarse el sábado y domingo, de 10 a 21.30 h, y el lunes, de 10 a 21 h, con propuestas para disfrutar en familia.

Esta acción de articulación entre las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia y el Club de Cafeteros busca enriquecer la agenda del fin de semana largo de octubre, fortalecer la oferta turística y generar nuevas experiencias tanto para los residentes como para quienes visitan la ciudad.

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