*EL CASTILLO SAN CARLOS LLEVARÁ ADELANTE UNA AGENDA ESPECIAL HASTA DICIEMBRE*

Cultura, historia y experiencias para disfrutar formarán parte de una variada agenda de actividades que se desarrollará durante octubre, noviembre y diciembre en el Castillo San Carlos, en conmemoración de la llegada a Concordia, el 12 de octubre de 1929, del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry, autor de la obra El Principito y Tierra de hombres.

Las propuestas invitan a redescubrir uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad a través de visitas guiadas, espectáculos, experiencias recreativas y encuentros que vinculan la historia local con la literatura, la ciencia y la naturaleza.

La agenda es coordinada por el área del Parque San Carlos, dependiente de la Subsecretaría de Turismo del municipio de Concordia, y busca promover el disfrute de este entorno único, fortalecer el vínculo de la comunidad con su patrimonio y ofrecer nuevas experiencias tanto a residentes como a turistas.

*AGENDA DE ACTIVIDADES*

*Octubre*

18/10. Día de la Madre: Promoción 2x1 en entradas al Castillo San Carlos para compartir una visita en familia | Castillo San Carlos | 9 a 19 hs.

23/10 | Pellegrini 879: Presentación de la investigación La historia del Establecimiento San Carlos y su impacto en el desarrollo económico de la región / 20 hs.

23/10 | Castillo San Carlos: El Principito ha vuelto: una noche de teatro bajo las estrellas. | 20 hs.

26/10 | Castillo San Carlos: Yoga bajo la luna llena: una propuesta para conectar con la naturaleza y disfrutar del entorno del parque. | 20 hs.

31/10 | Castillo San Carlos: Museo Interactivo Costa Ciencia – “Volando entre las estrellas”: una experiencia que invita a descubrir la travesía de El Principito y las leyes del vuelo. | 18 hs.

*Noviembre: Días y horarios a confirmar*

Noche de los Museos – “Noche de las linternas”: un recorrido por el Castillo a la luz de las linternas. Actividad gratuita.

Desfile de modas solidario en el Castillo San Carlos.

Show de títeres – “El Principito, el zorro y la rosa”: una propuesta para los más pequeños.

Visita literaria: un recorrido para descubrir la historia del Castillo.

Yoga bajo la luna llena.

*Diciembre: Días y horarios a confirmar*

Visita literaria.

Noche de las linternas.

Inauguración del mural de “El Principito”.

Yoga bajo la luna llena.

Para conocer más detalles sobre las actividades, sus horarios y posibles modificaciones, se puede consultar las redes sociales de Compartí Concordia, comunicarse al 345 508-0276 o acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini.

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