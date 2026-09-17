*EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ARCO IRIS” COMENZARÁ A FUNCIONAR EN EL BARRIO ESPERANZA*

Como resultado de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Concordia y la Fundación Obra Misionera Nueva Vida, el Centro de Desarrollo Infantil “Arco Iris”, luego de ser relocalizado, comenzará a funcionar en el barrio Esperanza.

Será en instalaciones que se encuentran en el predio que la iglesia posee sobre boulevard Yuquerí, entre calles Germán Abdala y 11 de Noviembre, y dar respuesta a una demanda importante de la zona noroeste de la ciudad, con cercanía a otros barrios como ser Villa Cresto o Los Pájaros.

El intendente Francisco Azcué visitó el lugar, donde se llevan adelante las últimas tareas de puesta a punto del edificio, oportunidad en la que remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones u organizaciones que cumplen un rol en la sociedad: “esto es lo que necesitamos, trabajar de esta manera y que cada uno haga todo lo que está a su alcance porque sin dudas que nos hace mejores”.

“Este sector de la ciudad presenta muchas demandas y una de ellas era la de poder contar con un CDI. Desde la gestión sabemos que hay situaciones de vulnerabilidad a las que se les debe dar respuestas, que son complejas pero que como Estado no debemos estar ausentes” afirmó Azcué.

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Adriana Medina, adelantó que se espera que el CDI comience a funcionar próximamente, recibiendo en principio, a 17 niños que van desde los 45 días a los 3 años. “Nos pone muy contentos poder dar este paso, que los chicos de esta zona puedan tener un Centro de Desarrollo Infantil, que ha despertado mucho interés en la comunidad porque son varias las familias con las que ya estamos en contacto”.

Por su parte la pastora Ligia Wurfel, de la Fundación Obra Misionera Nueva Vida, agradeció a la Municipalidad y al Consejo General de Educación “por poder trabajar en conjunto y desde nuestro lugar, aportar un espacio que les permita desarrollar actividades, no sólo con los niños sino también con las familias”.

Esto es posible a través de un convenio para el uso gratuito de las instalaciones, entre la Municipalidad de Concordia y la Fundación Obra Misionera Nueva Vida, con participación del Consejo General de Educación que aportará el personal docente que se desempeñará en el CDI.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto; el director Departamental de Escuelas Alejandro Ramírez y las supervisoras Soraya Ramat y Cecilia García.

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