EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA ADELA REALIZÓ MEJORAS EDILICIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia y el Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Adela, se pudieron concretar mejoras edilicias que permitirán a la institución continuar con sus actividades junto a las personas mayores del barrio.

A través de la Dirección de Participación Ciudadana, se hizo entrega de unidades de cielorraso de PVC liso estándar, de 4 metros y 10 milímetros de espesor, destinadas a las tareas de reparación y acondicionamiento del techo del salón principal de la institución.

La intervención permitirá mejorar las condiciones edilicias de este espacio, que constituye un importante punto de encuentro y participación para las personas mayores de la zona.

El coordinador de Presupuesto Participativo, Sebastián Reinafe, y la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, recorrieron las instalaciones, oportunidad en la que destacaron que “para nuestros adultos mayores, los centros de jubilados son mucho más que un edificio: son espacios de encuentro, compañía y participación. Por eso es fundamental acompañar a estas instituciones y colaborar para que puedan contar con instalaciones adecuadas para sus actividades”.

Asimismo afirmaron que “desde el Municipio buscamos dar respuestas concretas a las necesidades de las instituciones de Concordia. La entrega de estos materiales es una forma de acompañar el esfuerzo que realizan diariamente y de fortalecer los espacios comunitarios a través de la participación ciudadana”.

Estas acciones forman parte del trabajo que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, acompañando a las instituciones de la ciudad y promoviendo el fortalecimiento de los espacios de participación, integración y encuentro comunitario.