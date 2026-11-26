EL CLUB ATLÉTICO LAS HERAS SUMÓ NUEVOS JUGADORES A SUS FILAS A TRAVÉS DE LA ESCUELA LOS LEONES

La institución realizó una jornada de incorporación y fichaje de niños y jóvenes del barrio San Miguel Primero y zonas aledañas, en un trabajo conjunto con la Liga Concordiense de Fútbol.

El Club Atlético Las Heras llevó adelante una jornada de incorporación y fichaje de los integrantes de la Escuela de Fútbol Infanto-Juvenil Los Leones, junto a chicos del barrio San Miguel Primero y barrios aledaños, quienes se suman a las filas de la institución.

La actividad se desarrolló en el salón facilitado por la Iglesia Nuestra Señora del Valle y contó con la participación de integrantes del Club Atlético Las Heras y personal de la Liga Concordiense de Fútbol, quienes trabajaron de manera articulada para acompañar el proceso de incorporación de los nuevos jugadores.

Esta iniciativa representa un paso importante para continuar fortaleciendo el fútbol infantil y juvenil, generando espacios de participación, formación e integración para niños y adolescentes de distintos sectores de la ciudad.

EL TRABAJO DE LOS LEONES Y EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS

El vicepresidente del Club Atlético Las Heras Concordia, Juan Panozzo Zenere, destacó especialmente la tarea que lleva adelante Hugo Briozzo, responsable de la Escuela de Fútbol Infanto-Juvenil Los Leones, y el compromiso del grupo de padres que lo acompaña diariamente para sostener y hacer crecer este espacio deportivo.

En ese sentido, valoró el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento de las familias, fundamentales para que los chicos encuentren en el club un lugar de pertenencia, formación y contención.

Asimismo, remarcó la importancia del deporte en la sociedad, especialmente durante la infancia y la adolescencia, como herramienta para transmitir valores, promover hábitos saludables, fortalecer vínculos y generar oportunidades.

“Una hora menos en la calle es una hora más en el deporte”, expresó, sintetizando el sentido social de este proyecto y la importancia de seguir acercando a más chicos a la práctica deportiva.

AGRADECIMIENTOS

Desde el Club Atlético Las Heras agradecieron a la Liga Concordiense de Fútbol por su participación y colaboración en la jornada; a la Iglesia Nuestra Señora del Valle, por facilitar sus instalaciones y brindar el espacio para realizar esta actividad; y especialmente a las familias por la confianza y a todos los chicos que se suman a este proyecto.

MÁS LEONES, MÁS FÚTBOL, MÁS LAS HERAS

Con esta jornada, el Club Atlético Las Heras continúa consolidando su proyecto deportivo y formativo, apostando al desarrollo de las divisiones infantiles y juveniles y al fortalecimiento de los vínculos con la comunidad.

¡Vamos General!

*Club Atlético Las Heras Concordia Asociación Civil* Matrícula N° 2555738 Resolución N° 327 D.G.I.P.J. y R.P.