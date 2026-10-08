Adjuntamos material de prensa correspondiente a la 29a Sesión Ordinaria. Saludos cordiales.

Concordia, 08 de octubre de 2026.

*El Concejo Deliberante de Concordia avanzó en inclusión, gestión urbana e iniciativas culturales*

*En el marco de la 29ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, la presidente del cuerpo legislativo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, presentó un balance de los dictámenes sancionados por el recinto. La jornada estuvo marcada por el avance de ordenanzas vinculadas a la accesibilidad en el ámbito municipal, el avance en la nomenclatura urbana y en el seguimiento de contrataciones y erogaciones en Emergencia Ambiental. También se reconoció a instituciones sociales y culturales de la región.*

*Accesibilidad universal en la administración pública municipal*

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la aprobación del *Programa Municipal de Accesibilidad Comunicacional e Inclusión*, iniciativa que busca garantizar la atención equitativa en todas las dependencias locales y entes descentralizados. La normativa exige la presencia de personal capacitado en Lengua de Señas Argentina (LSA) o la implementación de señalética en sistema Braille en cada área de atención al público. Para concretar este objetivo, la semana próxima iniciarán las capacitaciones destinadas a los agentes municipales, quienes integrarán un padrón oficial para su eventual convocatoria o redistribución según las necesidades del servicio.

*Nomenclatura urbana, cesión de predios y debate por la terminal*

En materia de ordenamiento territorial, el cuerpo legislativo aprobó la nominación de “Nicolás Spinelli” para la calle pública Código 1721, cuyo trayecto nace en la Avenida Monseñor Rosch y se extiende hacia el oeste de forma paralela a la arteria Hugo Ricardo Castelli. Asimismo, se dio curso favorable al expediente remitido por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos para corregir información catastral respecto de la donación de un inmueble a favor del Superior Gobierno Provincial.

Por otra parte, el recinto fue escenario de un intenso debate tras el rechazo de una minuta de comunicación vinculada al mantenimiento de los sanitarios de la Terminal de Ómnibus.

Desde la presidencia y el bloque oficialista explicaron que las tareas de conservación en el lugar son constantes, aunque se ven fuertemente condicionadas por el vandalismo frecuente y el mal uso de las instalaciones. En ese sentido, remarcaron que el espacio se encuentra en pleno proceso de remodelación integral, habiendo finalizado ya los trabajos en los baños para personas con discapacidad y en el sector masculino.

Asimismo, señalaron que la principal dificultad radica en la imposibilidad de controlar la conducta individual en la privacidad de los sanitarios, lo que provoca un deterioro permanente pese a la presencia continua del personal de seguridad asignado.

*Pedido de informes sobre la Emergencia Ambiental*

El tratamiento tuvo un punto álgido con la aprobación de un pedido de informes sobre las contrataciones y erogaciones realizadas en el marco de la Emergencia Ambiental. La medida prosperó con el voto del *bloque Más para Entre Ríos* y de *La Libertad Avanza*. Sobre este punto, Reta de Urquiza aclaró que existe una la Comisión de Seguimiento - organismo encargado de auditar dichos fondos - y que la misma se encuentra dentro de los plazos administrativos previstos para presentar su informe sobre lo actuado en el último trimestre, julio agosto y septiembre, por lo que la documentación requerida estará disponible, a partir del mismo.

*Concientización sobre la salud y acciones por el Octubre Rosa*

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, impulsado por la concejal Claudia Villalba, se declaró de Interés Municipal, Social y de la Salud Pública a la campaña *"Octubre Rosa*", destacando la labor comunitaria de LALCEC Filial Concordia. La institución desarrollará durante el mes mamografías gratuitas para mujeres mayores de 40 años sin obra social en su sede (lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00 hs), además de talleres educativos, capacitaciones médicas y una jornada preventiva en la Plaza 25 de Mayo el 19 de octubre. La agenda incluye la asignación de 15 estudios para residentes de La Criolla y culminará el sábado 25 de octubre con la tradicional Caminata Rosa desde la sede de calle Urquiza hacia la Costanera o el Parque San Carlos.

*Promoción de la cultura, la educación y la producción regional*

A propuesta del bloque deliberativo, se otorgaron múltiples distinciones a eventos y personalidades de la ciudad. Se declaró de Interés Municipal la Jornada Hortícola 2026, organizada por el INTA Concordia y AIANER para el 15 de octubre en la Estación Yuquerí, centrada en la innovación agroalimentaria, bioinsumos e hidroponía. Paralelamente, recibió su declaración de interés el VI Encuentro Transcultural y Semana de las Artes de la Escuela Secundaria Nº 37 Ernesto Che Guevara, previsto del 13 al 16 de octubre.

El cuerpo legislativo también homenajeó la trayectoria de más de tres décadas de Marcelo Alfredo Alejandro Cortiana por su labor educativa en el Movimiento Scout y su dedicación a la conservación de áreas naturales en la región. En el ámbito artístico y pedagógico, se distinguió al proyecto "Drama Fest" del Instituto San José Adoratrices D-7, certamen teatral en idioma inglés que presentará la obra Robin Hood el 23 de octubre en el Teatro Gran Odeón, y al XXX Concurso Interamericano de la Danza, organizado por la CIAD e Instituto Orange Jazz para los días 7 y 8 de noviembre, con un reconocimiento especial a Teresita García de Costa por su impacto en el turismo y la cultura local.

Asimismo, a iniciativa de la concejal Carolina Amiano, se respaldó la propuesta histórica integrada por la charla "La Catedral San Antonio de Padua" - a cargo de la profesora Susana Labéque - y la exhibición de documentos inéditos eclesiásticos en el Museo Regional Palacio Arruabarrena, programada para el 9 de octubre a las 10:00 hs.

*Homenajes*

El Concejo Deliberante destinó un espacio de homenaje al Día Internacional de la Dislexia, conmemorado cada 8 de octubre. La concejal Celeste Fuscado visibilizó esta condición neurobiológica que afecta la lectura y la escritura, enfatizando que no guarda relación con la inteligencia o el esfuerzo de la persona. Asimismo, remarcó que la detección temprana es clave para aplicar las adaptaciones pedagógicas correspondientes en las escuelas.

En ese marco, la edil destacó el color turquesa como símbolo global de la causa y otorgó un reconocimiento a Vanesa Neiffert, referente de DISFAM Entre Ríos, y a los integrantes de la organización por su trabajo continuo y por el reciente encuentro de instituciones y ONG realizado en el Centro de Convenciones de la ciudad.

*Asistencia ante contingencias climáticas*

En el tramo final de la sesión, las autoridades del Concejo Deliberante expresaron un reconocimiento formal a las cuadrillas y áreas municipales abocadas a prestar auxilio en los barrios afectados por las inclemencias meteorológicas vinculadas al fenómeno El Niño. Ante esta situación, se recordó a la comunidad que la línea de WhatsApp 3454132744 permanece activa como el único canal oficial para canalizar solicitudes de asistencia de forma directa.

Mónica Saavedra

Prensa y Comunicación Institucional

Concejo Deliberante de Concordia.

Link de transmisión: https://www.youtube.com/watch?v=s7pzx2D4rbM