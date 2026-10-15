*Concordia, 15 de octubre de 2026.*

*El Concejo Deliberante de Concordia celebró su 30ª Sesión Ordinaria con eje en el ordenamiento urbano y una nutrida agenda social*

El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo este jueves su 30ª Sesión Ordinaria del período en curso, abordando una agenda legislativa centrada en el ordenamiento vial, el tratamiento de inquietudes de instituciones profesionales y la resolución de solicitudes vecinales. La sesión estuvo encabezada por la viceintendente y presidente del cuerpo legislativo, *Licenciada Magdalena Reta de Urquiza*, quien al término del encuentro brindó detalles sobre las ordenanzas sancionadas y resaltó las actividades institucionales y comunitarias previstas para los próximos días.

*Formalizan el doble sentido de circulación en calle San Juan de barrio Villa Zorraquín*

El cuerpo legislativo aprobó formalmente la ordenanza que establece el *doble sentido de circulación vehicular en la calle San Juan*, en el tramo comprendido entre las calles Antártida Argentina y Cabo 1.º A.R.A. González.

La medida regulariza una situación cotidiana en el barrio, ya que la arteria figuraba formalmente con sentido único, pero operaba en la práctica de forma bidireccional para vecinos y líneas de colectivo. Con el aval de los informes técnicos de la Dirección de Tránsito municipal, se dispondrá la colocación de la señalización correspondiente, incluyendo un cartel de "Contramano" en la vereda suroeste de la intersección con Cabo 1.º A.R.A. González para prevenir confusiones.

*Respuesta técnica al Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y Técnicos*

Durante la jornada, el cuerpo parlamentario dio respuesta formal a un requerimiento presentado por el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y Técnicos de Entre Ríos. La entidad profesional había formulado una solicitud de revisión y actualización de la normativa municipal relativa a las instalaciones eléctricas. Al respecto, Reta de Urquiza aclaró que la reglamentación vigente en el Municipio de Concordia se encuentra plenamente alineada con los marcos y directrices vigentes emitidos por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), motivo por el cual se remitió la contestación correspondiente notificando dicha vigencia.

*Aprobación de despachos particulares y tratamiento de expedientes vecinales*

El trabajo comisionado del Concejo Deliberante se reflejó además en la aprobación de diversos despachos de comisión vinculados a peticiones individuales presentadas por ciudadanos concordienses. Entre los expedientes tramitados y resueltos en el recinto destacan solicitudes de subdivisión de terrenos, así como la concesión de planes de pago para la regularización de deudas municipales.

*Respaldo a la Cena Show Solidaria de la Fundación Cuidados Paliativos*

En el ámbito del interés comunitario, el recinto aprobó un proyecto de resolución impulsado por la concejal Claudia Villalba (Más para Entre Ríos) que destaca el valor social de la *"Gran Fiesta de la Fundación - Cena Show Solidaria"*, organizada por la Fundación Cuidados Paliativos Concordia. El evento benéfico tendrá lugar este viernes 16 de octubre a las 21:00 horas en la Bodega Robinson. La iniciativa pone de relieve la asistencia integral y el acompañamiento que la institución brinda a pacientes oncológicos y con patologías avanzadas. El objetivo central de la velada es la recaudación de fondos para avanzar en la construcción del Hospice, un centro de internación especializado proyectado para la ciudad. La velada contará con gastronomía y la actuación en vivo del grupo musical De La Hostia.

*Declaración de Interés Municipal para la jornada Enfermería en la Plaza*

A propuesta de la concejal Celeste Fuscado (Juntos por Entre Ríos), el cuerpo deliberativo declaró de Interés Municipal la jornada comunitaria *“Enfermería en la Plaza: prevenir, conocer y cuidar”*, que se desarrollará el próximo lunes 19 de octubre de 9:00 a 11:00 horas en la Plaza 25 de Mayo, en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. La actividad, organizada conjuntamente por el Servicio de Consultorios Externos del Hospital Delicia Concepción Masvernat y la Secretaría de Salud municipal, ofrecerá estaciones educativas, consultas confidenciales y orientación personalizada con profesionales de Enfermería y un especialista en Ginecología para promover la detección temprana.

*Reconocimiento a la Gala Conmemorativa por el Centenario de la Liga Concordiense de Fútbol*

Por iniciativa del concejal Emmanuel Godoy, se aprobó la declaración de Interés Municipal para la *Gala Conmemorativa del centenario de la Liga Concordiense de Fútbol. *El homenaje repasa la historia de la entidad, con antecedentes en 1913 y su fundación formal el 13 de septiembre de 1926 por parte de los clubes Victoria, Libertad y Wanderer’s. La resolución remarca el valor del organismo como contención social para miles de deportistas del departamento en sus ramas masculina, juvenil y femenina, destacando asimismo la reseña histórica dedicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El evento central de los festejos se llevará a cabo este viernes 16 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Odeón, con entradas gratuitas disponibles en la sede de Rivadavia 582.

*Homenajes, efemérides y concientización social en el recinto*

En el tramo destinado a los homenajes, los concejales Javier Aguilar y Celeste Fuscado expresaron un cordial saludo a todas las madres ante la proximidad de su día, haciendo extensiva la invitación a la comunidad para asistir al evento «Expo Mamá» en el predio Viñedos Moulins. Por su parte, la edil Silvina Ovelar conmemoró el Día Mundial del Bastón Blanco, resaltando la jornada de concientización realizada en la ciudad junto a vecinos ciegos y con baja visión, quienes hicieron entrega de un documento elaborado en sistema Braille para promover la accesibilidad urbana y el respeto en la vía pública. Antes de dar por finalizada la 30ª Sesión Ordinaria, la presidente del cuerpo legislativo renovó su saludo afectuoso a todas las madres de la comunidad.

Link Transmisión https://www.youtube.com/watch?v=XajwZHPZXX8

Mónica Saavedra

Prensa y Comunicación Institucional

Concejo Deliberante de Concordia