Concordia, miércoles 07 de octubre de 2026.

*El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo su 29.ª Sesión Ordinaria*

El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad a participar de su 29.ª Sesión Ordinaria del período legislativo actual, que tendrá lugar este jueves 08 de octubre de 2026 a partir de las 9:00 horas en el Salón de Sesiones Federico Zorraquín. 1er piso del Palacio Municipal.

La jornada legislativa estará encabezada por la Viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza. Durante la sesión, los concejales analizarán un temario compuesto por proyectos de ordenanza, iniciativas de los bloques y despachos de comisión orientados a resolver diversas solicitudes de la comunidad.

En cumplimiento del compromiso con la transparencia y el Gobierno Abierto, el debate podrá seguirse en vivo desde las 9:00 horas mediante las transmisiones en directo de las plataformas digitales del Concejo Deliberante de Concordia en YouTube y Facebook.

- *YouTube:* Canal Concejo Deliberante Concordia <https://www.google.com/search?q=https://www.youtube.com/%40concejodeliberanteconcordi6517> - *Facebook:* Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberantecdia) <https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%40concejodeliberantecdia>

Mónica Saavedra

Prensa y Difusión Institucional

Concejo Deliberante de Concordia