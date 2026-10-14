Concordia, miércoles 14 de octubre de 2026.

*El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo su 30.ª Sesión Ordinaria*

El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la ciudadanía a participar de la *30.ª Sesión Ordinaria* del actual período legislativo, la cual se llevará a cabo este *jueves 15 de octubre a partir de las 9:00 horas* en el Salón de Sesiones “Federico Zorraquín”, ubicado en el Palacio Municipal.

La jornada legislativa estará presidida por la viceintendente y presidente del cuerpo, *Lic. Magdalena Reta de Urquiza*. Durante el encuentro, los concejales abordarán un variado temario que incluye proyectos de ordenanza, iniciativas presentadas por los diferentes bloques y despachos de comisión destinados a dar respuesta a diversas demandas y solicitudes de la comunidad local.

En cumplimiento del compromiso con la transparencia y el Gobierno Abierto, el debate podrá seguirse en vivo desde las 9:00 horas mediante las transmisiones en directo de las plataformas digitales del Concejo Deliberante de Concordia en YouTube y Facebook.

- *YouTube:* Canal Concejo Deliberante Concordia <https://www.google.com/search?q=https://www.youtube.com/%40concejodeliberanteconcordi6517> - *Facebook:* Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberantecdia) <https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%40concejodeliberantecdia>

Mónica Saavedra

Prensa y Difusión Institucional

Concejo Deliberante de Concordia