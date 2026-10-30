El Congreso de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias finalizará este sábado en Concepción del Uruguay

El encuentro binacional, que comenzó el 28 de octubre en Paysandú, Uruguay, continúa desarrollándose en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y concluirá mañana, 31 de octubre. Participan docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de Argentina y Uruguay.

Concepción del Uruguay es sede de la etapa final del **Congreso Nacional e Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias 2026**, que finalizará este sábado 31 de octubre en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).

Bajo el lema “Aportes de la enseñanza agropecuaria para el desarrollo sustentable”, el encuentro se desarrolla en una modalidad binacional y es organizado conjuntamente por la Universidad de Concepción del Uruguay, de Argentina, y la Universidad de la República, de Uruguay.

La actividad comenzó los días 28 y 29 de octubre en la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC), de la Universidad de la República, ubicada sobre la Ruta 3, kilómetro 363, en el departamento de Paysandú. La segunda etapa se lleva adelante los días 30 y 31 de octubre en la sede de la UCU, ubicada en calle 8 de Junio 522.

Un espacio de intercambio y formación

El Congreso Nacional e Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias nació en 2006 por iniciativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de nueve ediciones, la propuesta alcanza en 2026 un nuevo hito con la incorporación de una modalidad binacional.

El objetivo central es generar un espacio de intercambio de experiencias educativas, promover el debate sobre la enseñanza de las ciencias agropecuarias y compartir conocimientos que contribuyan a mejorar la formación en este campo.

La convocatoria está destinada a docentes de carreras universitarias vinculadas con las ciencias agropecuarias, profesores de escuelas e institutos con orientación agropecuaria, profesionales, investigadores y estudiantes de grado y posgrado.

Los principales ejes temáticos

Durante las jornadas se abordan distintas experiencias y propuestas relacionadas con la educación agropecuaria, entre ellas:

- Experiencias educativas en aulas, trabajos de campo, laboratorios y consultorios.

- Tecnologías, entornos digitales, simulaciones y herramientas para la enseñanza.

- Innovaciones en los procesos y prácticas curriculares.

- Evaluación de los aprendizajes y procesos de mejora institucional.

- Articulación entre los distintos niveles educativos y la sociedad.

- Materiales educativos innovadores.

- Integración de las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión.

- Aprendizaje de las ciencias agropecuarias.

- Trayectorias educativas de estudiantes y docentes de carreras agropecuarias.

Educación y desarrollo sustentable

La edición 2026 propone reflexionar sobre el papel de la educación superior en la transformación de los sistemas productivos hacia modelos más equilibrados y responsables.

En un contexto atravesado por la crisis climática y los desafíos de la seguridad alimentaria, el Congreso busca promover una mirada crítica sobre el uso de los recursos naturales y la importancia de incorporar una ética ambiental en la formación de los futuros profesionales.

Con la jornada de este sábado, Concepción del Uruguay será escenario del cierre de un encuentro académico que reúne a instituciones de Argentina y Uruguay para compartir experiencias y debatir sobre los desafíos actuales de la enseñanza agropecuaria.