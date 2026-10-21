El Congreso de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias tendrá una edición binacional entre Argentina y Uruguay

El encuentro se desarrollará del 28 al 31 de octubre, con actividades en Paysandú y Concepción del Uruguay. La organización está a cargo de la Universidad de Concepción del Uruguay y la Universidad de la República, con el objetivo de intercambiar experiencias y reflexionar sobre la enseñanza agropecuaria y el desarrollo sustentable.

El X Congreso Nacional y IX Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias tendrá en 2026 una edición especial, con modalidad binacional y actividades en Argentina y Uruguay. La propuesta será coordinada conjuntamente por la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la Universidad de la República (Udelar).

Bajo el lema “Aportes de la enseñanza agropecuaria para el desarrollo sustentable”, el encuentro buscará generar un espacio de intercambio entre docentes, profesionales, investigadores y estudiantes, con el propósito de compartir experiencias educativas y debatir sobre los desafíos actuales de la formación en ciencias agropecuarias.

La iniciativa se enmarca en una trayectoria iniciada en 2006 por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y apunta a fortalecer la enseñanza superior como herramienta para promover sistemas productivos más equilibrados y responsables, frente a desafíos como la crisis climática y la seguridad alimentaria.

Dos sedes para el encuentro binacional

El congreso tendrá actividades en dos ciudades. El 28 y 29 de octubre se realizará en la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) de la Universidad de la República, ubicada sobre la Ruta 3, kilómetro 363, en el departamento de Paysandú, Uruguay.

En tanto, el 30 y 31 de octubre continuará en la Universidad de Concepción del Uruguay, en calle 8 de Junio 522, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Los ejes temáticos

La propuesta contempla el abordaje de distintas experiencias y herramientas vinculadas con la enseñanza agropecuaria. Entre los ejes temáticos se encuentran las prácticas educativas en aulas, trabajos de campo y laboratorios; las tecnologías y los entornos digitales aplicados a la enseñanza; las innovaciones curriculares; y la evaluación de los aprendizajes y de los procesos de mejora institucional.

También se trabajará sobre la articulación entre distintos niveles educativos y con la sociedad, la elaboración de materiales educativos innovadores, la integración de la enseñanza con la investigación y la extensión, y las trayectorias educativas de estudiantes y docentes de carreras agropecuarias.

Destinatarios e inscripción

El congreso está dirigido a docentes de carreras universitarias relacionadas con las ciencias agropecuarias, docentes de escuelas e institutos con orientación agropecuaria, profesionales, investigadores y estudiantes de grado y posgrado.

Según la segunda circular, los aranceles establecidos son de 50 dólares para profesionales y docentes, y de 30 dólares para estudiantes de grado y posgrado. La organización informó que próximamente se habilitarán los pagos mediante transferencias bancarias en Argentina y Uruguay.

La convocatoria también contempla la presentación de trabajos en formato de resumen ampliado, con una extensión máxima de mil palabras. La circular establece que cada autor principal inscripto podrá presentar hasta dos trabajos, cuya modalidad de exposición —póster o comunicación oral— será informada una vez aceptados.

Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico congreso.ceca@gmail.com.

La realización de esta edición binacional busca fortalecer los vínculos académicos entre instituciones de ambos países y promover el intercambio de conocimientos y experiencias para continuar mejorando la enseñanza de las ciencias agropecuarias.