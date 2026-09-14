*EL CONSEJO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR ABORDÓ LA SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA*

La Municipalidad de Concordia llevó adelante la Novena Asamblea del Consejo Municipal del Adulto Mayor, un espacio de participación y articulación institucional destinado a abordar las principales necesidades y problemáticas vinculadas a las personas mayores de la ciudad.

El encuentro contó con la participación de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, y de representantes de distintos ámbitos vinculados al trabajo con personas mayores.

Participaron de la Asamblea la secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez; el diputado provincial Marcelo López; la concejal de Juntos por Entre Ríos, Celeste Fuscado; el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui; la jefa del Departamento de Políticas de Tercera Edad, Gladys Portugal; Margarita Cámara, representante de la Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”; Andrea Chirino, coordinadora del Hogar Isthilart; Victoria Jáuregui y representantes de los distintos centros de jubilados de la ciudad.

Uno de los principales temas abordados durante la jornada fue la situación de las residencias de larga estadía para personas mayores, planteándose la necesidad de avanzar en un abordaje específico de la regulación, habilitación y control de estos establecimientos.

En este marco, se destacó la importancia de fortalecer las herramientas institucionales que permitan garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, atención, cuidado y protección de los derechos de las personas mayores que residen en estos espacios.

Asimismo, se puso de manifiesto la limitada infraestructura existente para brindar servicios de residencia de larga estadía de carácter gratuito o destinado a personas mayores que no cuentan con los recursos económicos suficientes, situación que requiere continuar siendo analizada desde una perspectiva integral.

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de contar con información estadística actualizada sobre la demanda de estos servicios en Concordia. La disponibilidad de datos permitirá conocer con mayor precisión la realidad de las personas mayores que requieren una residencia de larga estadía y constituye una herramienta fundamental para la planificación y definición de políticas públicas.

Durante el encuentro también se analizó la existencia de legislación provincial específica en materia de regulación de las residencias de larga estadía y sus correspondientes decretos reglamentarios, considerando la importancia de conocer y articular este marco normativo con las disposiciones y mecanismos vigentes en el ámbito municipal.

*TRABAJO ARTICULADO*

La Asamblea permitió generar un espacio de diálogo entre representantes del Municipio, la Provincia, el Concejo Deliberante, instituciones y organizaciones que trabajan cotidianamente con personas mayores.

En este sentido, se destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos actores e instituciones, promoviendo una mirada integral sobre las necesidades de las personas mayores y generando herramientas que permitan mejorar las respuestas del Estado y de la comunidad.

Desde el Consejo Municipal del Adulto Mayor se remarcó que estos espacios de participación resultan fundamentales para escuchar las demandas, identificar problemáticas y construir propuestas que contribuyan al diseño de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Concordia.

La Municipalidad de Concordia continuará trabajando junto a las instituciones, organizaciones y representantes de la comunidad para fortalecer las políticas destinadas a las personas mayores y avanzar en respuestas concretas frente a las necesidades detectadas en la ciudad.

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