*EL III CONGRESO PEDAGÓGICO CONCORDIA CAMBIA DE SEDE*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, informa que el III Congreso Pedagógico Concordia se realizará este miércoles 16 de septiembre en el Salón Iglesia “Jesús Te Ama”, ubicado en Tavella 2123.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías para aprender y convivir”.

Las acreditaciones serán de 7:30 a 8:30 horas, mientras que la jornada se desarrollará de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

Se solicita a quienes participen tener en cuenta el nuevo lugar de realización del Congreso.

III Congreso Pedagógico Concordia

Miércoles 16 de septiembre

Salón Iglesia “Jesús Te Ama” – Tavella 2123

Acreditaciones: 7:30 a 8:30 horas

Jornada: 9:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 horas.

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