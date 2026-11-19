Luego de la aprobación del Régimen Especial de Comercialización de los materiales reciclables recuperados en el Campo del Abasto, que permitirá fortalecer el programa de capacitación e inclusión laboral de los recuperadores y reinvertir en el mantenimiento del lugar, este miércoles el intendente Francisco Azcué recorrió la planta donde dialogó con los trabajadores y se interiorizó sobre las mejoras que se han efectuado.

En las últimas semanas se adquirieron las cintas de elevación de materiales reciclables y de la enfardadora, incluidos sus empujadores, además de poner en funcionamiento el trommel, colocación de rodillos. Paralelamente se ejecutaron trabajos de limpieza y lubricación de los sistemas.

Los trabajadores recibieron indumentaria y elementos de protección personal para el normal desarrollo de sus actividades. Por otro lado, se están realizando tareas de consolidación en los caminos internos del relleno sanitario para facilitar el trabajo de disposición final de los residuos.

Durante la recorrida, el intendente Azcué destacó los alcances de la medida impulsada por el Ejecutivo, remarcando que “se pudo lograr gracias a un trabajo conjunto, donde se priorizaron las condiciones de operatividad de la planta, el tratamiento de los residuos pero también mejorar los ingresos de los trabajadores”.

“A partir de ahora, lo que ingrese a través de la venta del material reciclado, la mitad se destinará para los trabajadores y el 50% restante, para el mantenimiento de la planta y todo lo que se necesite para su correcto funcionamiento” afirmó Azcué.

Sobre las mejoras realizadas en la planta, Matías Pascucciello, jefe de Departamento Coordinación Centro Ambiental “Campo El Abasto” indicó que además de la operatividad de las máquinas, que actualmente funcionan sin inconvenientes, se gestiona la reparación de la balanza y se hicieron mejoras en la iluminación, tanto en los sectores externos como internos del lugar.

En cuanto al relleno sanitario, donde se están realizando tareas de consolidación de suelo en los caminos internos, Pascucciello indicó que primeramente “se hizo un trabajo de recuperación de espacios que estaban ocupados por los residuos y se llevó al lugar destinado para la disposición final. Luego se repararon los caminos para facilitar el arribo de los camiones con lo que se descarta en la planta”.

Por último afirmó que “a partir de la aprobación del régimen de comercialización de los materiales que se reciclen, comienzan a cambiar muchas cosas. Lo primero es el personal, que tiene muchas expectativas y desde nuestro lado, seguir profundizando todo lo que se ha hecho hasta el momento”.