*EL JARDÍN BOTÁNICO DE CONCORDIA TRABAJA EN LA RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA FLORA NATIVA*

El Jardín Botánico de Concordia es un espacio de conservación, investigación y educación que busca resguardar la flora nativa de la cuenca del río Uruguay. Detrás de sus espacios verdes existe un trabajo que apunta a conservar una parte fundamental de la identidad natural de la ciudad y de toda la región.

El proyecto abarca especies propias de diferentes ambientes y ecorregiones que caracterizan a Entre Ríos: selva en galería, Espinal, humedales y pastizales. La intención es reunir y conservar ejemplares representativos de estos ambientes, en un territorio que comprende sectores de Argentina, Brasil y Uruguay.

Gabriela Mendiburu, jefa del Departamento de Diseño de Espacios Públicos, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, explicó el trabajo que se realiza para recuperar y preservar especies que forman parte del patrimonio natural de la zona, conformado por especies nativas, con el con el objetivo de preservar la biodiversidad característica y convertir al espacio en un verdadero reservorio de flora. “Nos dedicamos a preservar la flora nativa de la cuenca media y baja del río Uruguay” afirmó.

*UN JARDÍN QUE FUNCIONA COMO SEMILLERO*

Uno de los aspectos centrales del trabajo que se realiza es la recolección de semillas y la posterior producción de plantines.

El proceso permite generar nuevas plantaciones y mantener colecciones de especies nativas. Algunas de las plantaciones existentes en el parque tienen ya más de siete años, demostrando que se trata de un trabajo sostenido en el tiempo.

El trabajo adquiere especial relevancia ante la pérdida progresiva de determinados ambientes naturales. Mendiburu destacó particularmente la situación de la selva en galería sobre la costa del río Uruguay, donde hay ambientes valiosos, además de la selva en galería, el palmar, los humedales, el monte, xerófilo y el pastizal, que vale la pena conservar.

Frente a esa realidad, el Jardín Botánico pretende convertirse en un “semillero” de especies nativas, un lugar donde se puedan conservar semillas y ejemplares para evitar que determinadas especies terminen desapareciendo de la región.

*CONSERVACIÓN*

Redescubrir el Jardín Botánico también implica comprender que detrás de cada árbol, arbusto, flor o gramínea existe un ecosistema. La pérdida de flora nativa afecta directamente a la fauna que depende de ella. La desaparición de determinadas especies vegetales significa también perder fuentes de alimento, refugio y espacios de reproducción para pájaros, mariposas y otros animales de la región.

Por eso, la conservación tiene una mirada que va más allá de mantener plantas dentro de un espacio determinado. Se trata de preservar parte del equilibrio natural y de la identidad ambiental de Concordia.

*UN ESPACIO PARA CONOCER Y APRENDER*

El trabajo del Jardín Botánico se sostiene sobre tres grandes objetivos: conservación, investigación y divulgación, con una fuerte presencia de actividades educativas y de extensión.

En este proceso también participan estudiantes de la Tecnicatura en Jardinería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), quienes realizan pasantías y colaboran en distintas tareas. Entre las experiencias desarrolladas se encuentra la plantación de una colección vinculada al río.

A esto se suman los vínculos con universidades, organismos científicos y otras instituciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad.

Todo ese trabajo abre la posibilidad de pensar el Jardín Botánico de Concordia desde otra perspectiva: no simplemente como un espacio verde más, sino como un lugar donde se puede conocer de dónde viene la flora de la región, qué especies la integran y qué podemos hacer para evitar que desaparezca.

*VOLVER A MIRAR LO QUE TENEMOS*

Redescubrir el Jardín Botánico es, en cierta forma, volver a mirar el paisaje cotidiano de Concordia con otros ojos.

Cada semilla recolectada, cada plantín producido y cada especie incorporada a una colección forman parte de un proyecto que busca dejar un registro para el futuro. Una guía para que las próximas generaciones puedan reconocer las especies nativas y comprender por qué es necesario preservarlas.

En tiempos en los que muchos ambientes naturales de la región están sometidos a transformaciones, este lugar puede asumir un papel cada vez más importante: ser memoria viva de la flora de Concordia y, al mismo tiempo, un espacio para construir su futuro por ello la invitación está abierta para quienes deseen descubrirlo o caminar por primera vez.

Los días y horarios en los que se puede visitar el Jardín Botánico es de lunes a viernes, de 8 a 18 horas mientras que los sábados y domingos, de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas.

--