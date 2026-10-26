*EL MERCADO A CIELO ABIERTO IMPULSA LA PRODUCCIÓN LOCAL CON “BROTES DE CONCORDIA”*

La iniciativa busca incorporar nuevos productores al espacio ubicado en el Parque Central Viñedos Moulins, en la zona de la ex Estación Norte. La propuesta apunta a fortalecer los emprendimientos locales, promover la venta directa y generar nuevas oportunidades de comercialización.

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, lanzó la convocatoria “Brotes de Concordia”, una propuesta destinada a productores locales interesados en participar de las jornadas de los sábados del Mercado a Cielo Abierto.

El espacio se encuentra en el Parque Central “Viñedos Moulins”, en el predio de la ex Estación Norte, con acceso por calle Gobernador Cresto. Este sector de la ciudad forma parte de un proceso de recuperación y puesta en valor de espacios públicos, con el objetivo de incorporar nuevos usos vinculados a la producción, la comercialización y el encuentro comunitario.

En este marco, “Brotes de Concordia” busca ampliar la presencia de productores de la ciudad en el mercado, generando un lugar donde puedan exhibir y comercializar sus productos, establecer un vínculo directo con los consumidores y dar a conocer el trabajo que realizan.

La propuesta representa una oportunidad para fortalecer los emprendimientos, ampliar sus canales de venta y favorecer el desarrollo de la economía local. A su vez, permite acercar a los vecinos una mayor diversidad de productos elaborados y producidos en Concordia, promoviendo el consumo local y poniendo en valor el trabajo de quienes generan bienes y servicios en la ciudad.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó: “queremos seguir generando oportunidades para nuestros productores locales, brindándoles espacios para mostrar lo que hacen, llegar a nuevos consumidores y fortalecer sus proyectos. Apostar a la producción local es también apostar al trabajo y al desarrollo de Concordia”.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer el entramado productivo, promover la economía social y generar condiciones para que más productores puedan desarrollar y consolidar sus actividades.

*CONVOCATORIA Y REUNIÓN INFORMATIVA*

La preinscripción para participar de “Brotes de Concordia” estará disponible hasta el 1 de noviembre de 2026, inclusive.

Los interesados podrán completar el formulario online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/kosEu873zWaksf8MA

Una vez finalizado el período de preinscripción, se evaluarán las postulaciones recibidas y se preseleccionará a los productores que cumplan con los criterios establecidos para participar de la propuesta.

Posteriormente, se realizará una reunión informativa con los productores preseleccionados, en la que se explicarán las modalidades de trabajo, la organización y las condiciones de participación en las jornadas de los sábados del Mercado a Cielo Abierto. Completar el formulario de preinscripción no garantiza la asignación de un espacio.

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