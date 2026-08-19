*EL MES DEL NIÑO TENDRÁ UNA DOBLE JORNADA ESTE FIN DE SEMANA *
La Municipalidad de Concordia continúa con las celebraciones del Mes del
Niño y este fin de semana llevará una propuesta de espectáculos, juegos,
regalos y sorteos a los barrios Constitución y Pampa Soler – Asentamiento
La Bianca.
A través de la Subsecretaría de Educación y Cultura y junto a distintas
áreas del gobierno local, continúan recorriendo la ciudad las actividades
del Mes del Niño, acercando propuestas gratuitas para que niños y familias
puedan disfrutar y compartir en comunidad.
Luego de la gran jornada inaugural realizada en el Parque Ferré, que reunió
a miles de familias, este fin de semana la celebración tendrá una doble
jornada, con actividades el sábado 22 y el domingo 23 de agosto.
*BARRIO CONSTITUCIÓN*
Este sábado 22 de agosto, desde las 14:00 horas, la celebración llegará a
la Plaza del barrio Constitución, ubicada en 2 de Abril y Saure.
Las familias podrán disfrutar de una variada programación de espectáculos
infantiles con la participación de:
Las Andanzas de la Payasa Mandarina
Claudia y sus Amigos
Los Cabezones
Chucu y sus Amigos
Natalia Martínez
La jornada contará además con juegos, estaciones didácticas, golosinas,
regalos sorpresa y sorteos, incluyendo el esperado sorteo de bicicletas.
*DOMINGO: PAMPA SOLER – ASENTAMIENTO LA BIANCA*
La fiesta continuará el domingo 23 de agosto, también desde las 14:00
horas, en la Plaza Pampa Soler del Asentamiento La Bianca, ubicada sobre
Pellegrini entre Los Fresnos y Las Palmeras.
En esta oportunidad, la programación incluirá:
Las Andanzas de la Payasa Mandarina
Claudia y sus Amigos
Los Cabezones
Chucu y sus Amigos
Cosmo Rodante presenta: "Palito en el Circo"
La Valija en Canciones
Alejandro Guichón
Al igual que en las demás jornadas, habrá juegos, actividades recreativas,
golosinas, regalos, sorpresas y el sorteo de bicicletas para las familias
que participen.
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