*EL MES DEL NIÑO TENDRÁ UNA DOBLE JORNADA ESTE FIN DE SEMANA *

La Municipalidad de Concordia continúa con las celebraciones del Mes del

Niño y este fin de semana llevará una propuesta de espectáculos, juegos,

regalos y sorteos a los barrios Constitución y Pampa Soler – Asentamiento

La Bianca.

A través de la Subsecretaría de Educación y Cultura y junto a distintas

áreas del gobierno local, continúan recorriendo la ciudad las actividades

del Mes del Niño, acercando propuestas gratuitas para que niños y familias

puedan disfrutar y compartir en comunidad.

Luego de la gran jornada inaugural realizada en el Parque Ferré, que reunió

a miles de familias, este fin de semana la celebración tendrá una doble

jornada, con actividades el sábado 22 y el domingo 23 de agosto.

*BARRIO CONSTITUCIÓN*

Este sábado 22 de agosto, desde las 14:00 horas, la celebración llegará a

la Plaza del barrio Constitución, ubicada en 2 de Abril y Saure.

Las familias podrán disfrutar de una variada programación de espectáculos

infantiles con la participación de:

Las Andanzas de la Payasa Mandarina

Claudia y sus Amigos

Los Cabezones

Chucu y sus Amigos

Natalia Martínez

La jornada contará además con juegos, estaciones didácticas, golosinas,

regalos sorpresa y sorteos, incluyendo el esperado sorteo de bicicletas.

*DOMINGO: PAMPA SOLER – ASENTAMIENTO LA BIANCA*

La fiesta continuará el domingo 23 de agosto, también desde las 14:00

horas, en la Plaza Pampa Soler del Asentamiento La Bianca, ubicada sobre

Pellegrini entre Los Fresnos y Las Palmeras.

En esta oportunidad, la programación incluirá:

Las Andanzas de la Payasa Mandarina

Claudia y sus Amigos

Los Cabezones

Chucu y sus Amigos

Cosmo Rodante presenta: "Palito en el Circo"

La Valija en Canciones

Alejandro Guichón

Al igual que en las demás jornadas, habrá juegos, actividades recreativas,

golosinas, regalos, sorpresas y el sorteo de bicicletas para las familias

que participen.

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