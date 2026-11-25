La Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y con recursos propios, continúa con las obras hidráulicas en el barrio Parque Río Uruguay, zona de El Arenal.

En calles 6 de Caballería y Antonio de Luque se ejecutan trabajos de entubamiento pluvial y la construcción de cordón cuneta, destinadas a mejorar el drenaje, ordenar la infraestructura barrial y brindar una mejor calidad de vida a los vecinos.

Además, también sobre la calle 6 de Caballería, entre Monseñor D'Andrea y Rocamora, se está construyendo una alcantarilla que permitirá captar y encauzar los excedentes pluviales provenientes de unas 30 manzanas vinculadas al arroyo El Duraznal, mejorando el drenaje y reduciendo anegamientos durante los días de lluvias intensas.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia del seguimiento permanente de las intervenciones y del contacto directo con los vecinos: “para nuestra gestión son importantes estas recorridas porque además de ver el avance de los trabajos, aprovechamos a dialogar con los vecinos, a quienes les agradecemos el compromiso que tienen porque gracias a que cumplen con sus obligaciones, podemos destinar cada vez más recursos en obras”.

Sobre el sector visitado, Azcué sostuvo que es un lugar que, por sus características, “recibía mucha agua en los días de lluvias intensas y las consecuencias eran importantes. A partir de ahora, una vez que se terminen los trabajos, el agua se encauzará y no afectará ni a las viviendas ni a la transitabilidad de las calles”.

Por último, el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel valoró el ritmo de ejecución de las obras, destacando que “las intervenciones forman parte de una planificación integral que busca mejorar las condiciones urbanas de Concordia. Una vez que estén finalizados los trabajos de cordón cuneta, los desagües pluviales y la alcantarilla, este sector va a cambiar considerablemente, trayendo tranquilidad a los vecinos”, remarcó.