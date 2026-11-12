EL MUNICIPIO FORTALECERÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO EL ABASTO CON MÁS CONTROLES, TRANSPARENCIA Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES

*Por iniciativa del intendente Francisco Azcué, el Departamento Ejecutivo ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para establecer un Régimen Especial de Comercialización de los materiales reciclables recuperados en la planta del Campo del Abasto. El proyecto busca ordenar y transparentar las ventas de cartón, plástico, papel, vidrio y chatarra, garantizar que los ingresos tengan un destino definido y fortalecer el funcionamiento de la planta.*

La Municipalidad de Concordia continúa trabajando en el fortalecimiento del Campo del Abasto, con una política que busca mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores, optimizar el funcionamiento de la planta y profundizar el cuidado del ambiente. En ese marco, el Departamento Ejecutivo ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer un Régimen Especial de Comercialización de los materiales reciclables recuperados en el predio.

La iniciativa apunta a ordenar y transparentar la comercialización de cartón, plástico, papel, vidrio y chatarra, garantizando que los ingresos generados tengan un destino concreto: fortalecer el programa de capacitación e inclusión laboral de los recuperadores y reinvertir en el mantenimiento y las mejoras de la propia planta.

La concreción de este proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y representantes de los trabajadores, en el que se abordaron los mecanismos de comercialización, la distribución de los recursos, las condiciones laborales y las alternativas para avanzar hacia una eventual organización cooperativa.

*MÁS BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y RECURSOS PARA MEJORAR LA PLANTA*

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que establece que el dinero efectivamente recaudado por la venta de los materiales se distribuirá en partes iguales.

El 50% se destinará a complementar la financiación del Programa de Capacitación para el Trabajo en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que sostiene la formación y la inclusión de los recuperadores. El 50% restante se utilizará para el mantenimiento de la planta, la adquisición de equipamiento, reparaciones, mejoras de infraestructura y elementos de seguridad.

También prevé acompañamiento institucional para quienes decidan voluntariamente avanzar en la conformación de una cooperativa, respetando la decisión de cada trabajador y sin establecer la asociación como una obligación.

*COMERCIALIZACIÓN TRANSPARENTE Y CON CONTROL MUNICIPAL*

El régimen propuesto tendrá una vigencia de 24 meses y permitirá comercializar los materiales recuperados mediante un procedimiento competitivo simplificado, con reglas claras y mecanismos de control.

El proyecto se fundamenta en el artículo 99, inciso 1º, apartado a), de la Ley Provincial 10.027, que faculta al Concejo Deliberante a autorizar ventas directas por razones de utilidad pública o bienestar general con el voto de dos tercios de la totalidad de sus miembros. Asimismo, se articula con la legislación vigente en materia de gestión integral de residuos y con la emergencia ambiental declarada mediante la Ordenanza 38.785.

El Municipio conservará la conducción y el control de todo el circuito: la administración de la planta, el pesaje, la selección de compradores, la facturación y el cobro. Además, quedará prohibida cualquier comercialización particular de los materiales.

El ordenamiento de la comercialización permitirá darle mayor continuidad a la salida de los materiales recuperados, evitar acumulaciones dentro del predio y aprovechar recursos que, de otra manera, podrían terminar como residuos destinados a disposición final.

Esto contribuye a reducir riesgos ambientales, entre ellos la posibilidad de incendios, disminuir los rechazos y fortalecer el funcionamiento de un espacio fundamental para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de Concordia.

En ese sentido, el intendente Francisco Azcué destacó: “Estamos trabajando para mejorar las condiciones en las que desarrollan su tarea los trabajadores. Queremos una planta que funcione mejor, donde los recuperadores tengan más herramientas, mejores condiciones de seguridad y oportunidades de capacitación. También necesitamos que los materiales que se recuperan puedan comercializarse de manera ordenada y transparente”.

El Presidente Municipal agregó: “Cada peso que se genere tiene que volver a la planta y a los trabajadores. Estamos hablando de un servicio ambiental fundamental para Concordia y de una actividad que involucra a muchas familias. Tenemos la responsabilidad de fortalecerla y administrarla con transparencia”.

*EL MUNICIPIO AVANZA CON REPARACIONES Y MEJORAS EN EL ABASTO*

El proyecto de ordenanza forma parte de un trabajo más amplio que el Municipio viene desarrollando para recuperar la infraestructura y mejorar la capacidad operativa del Campo del Abasto.

Durante noviembre se repararon la cinta enfardadora y la cinta de elevación de materiales reciclables, incluidos sus empujadores. También se puso nuevamente en funcionamiento el trommel, se colocaron rodillos y rulemanes en la línea de fino y se realizaron tareas de limpieza y lubricación de las cajas de engranajes. En paralelo, se entregó indumentaria y elementos de protección a los trabajadores.

Durante octubre, cuando se repararon la prensa continua, manual y de latas; se revisaron los motores y el grupo electrógeno; se reforzó la balanza; se repararon portones, desagües y la red cloacal; y se realizaron mejoras en las calles internas del predio.

De esta manera, el Municipio avanza con distintas acciones que tienen un mismo objetivo: recuperar el Campo del Abasto, mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la gestión de los residuos y reducir el impacto ambiental de la actividad.