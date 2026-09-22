*EL MUNICIPIO REALIZARÁ ESTE FIN DE SEMANA UN NUEVO ABORDAJE TERRITORIAL *

La Municipalidad de Concordia llevará adelante un nuevo Abordaje Territorial, con el objetivo de acercar los servicios y la atención del Municipio directamente a los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a diferentes trámites, prestaciones y asesoramiento.

La jornada se desarrollará este sábado 26 de septiembre, desde las 10:00 horas, en la Escuela N° 73 “Pancho Ramírez”, ubicada en J. Odiard 1887.

En esta oportunidad, la propuesta estará destinada especialmente a los vecinos de los barrios Independencia, Pancho Ramírez, Pierrestegui, Gerardo Yoya, 11 de Junio y Constitución, quienes podrán acercarse para realizar consultas, recibir asesoramiento y acceder a los distintos servicios que se brindarán durante la jornada.

El Abordaje Territorial contará con la participación de más de 20 áreas de la Municipalidad de Concordia, que trabajarán de manera articulada para brindar respuestas a la comunidad y facilitar la realización de trámites y gestiones.

Desde el Municipio destacaron que estos encuentros forman parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca llevar la Municipalidad a los barrios, generar espacios de diálogo directo con los vecinos y acercar las herramientas del Estado a quienes las necesitan.

A través de estos abordajes, la gestión municipal continúa fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo una atención más accesible, directa y cercana, entendiendo que estar presentes en el territorio permite conocer de primera mano las necesidades de cada barrio y trabajar en respuestas concretas.

La Municipalidad invita a los vecinos a acercarse este sábado a la Escuela N° 73 “Pancho Ramírez” y participar de esta nueva jornada de atención territorial.

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