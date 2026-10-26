EL MUNICIPIO REALIZARÁ UN NUEVO ABORDAJE TERRITORIAL

La actividad tendrá lugar este sábado 31 de octubre, de 9:00 a 12:30 horas, en la Escuela N° 32 “Nuestra Señora del Silencio”, donde los vecinos podrán acercarse para realizar consultas, recibir asesoramiento y acceder a los distintos servicios disponibles.

En esta oportunidad, la jornada estará destinada especialmente a los vecinos de El Silencio, Asentamiento El Silencio, Camba Paso e Islas Malvinas, quienes podrán encontrar en un mismo espacio diferentes áreas municipales trabajando de manera articulada para brindar atención y acompañamiento.

Los Abordajes Territoriales forman parte de una política de cercanía que busca llevar la Municipalidad a los barrios, generando espacios de encuentro donde los vecinos puedan expresar sus inquietudes, acceder a información y resolver distintas gestiones sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

A través de la participación de diferentes áreas, estas jornadas permiten reunir servicios y recursos municipales en el territorio, promoviendo una atención más accesible y directa, y fortaleciendo el trabajo conjunto para dar respuesta a las necesidades de cada comunidad.

Desde el Municipio se invita a los vecinos de los barrios mencionados a participar de esta nueva jornada, que busca continuar consolidando una gestión presente, cercana y comprometida con la comunidad de Concordia.

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