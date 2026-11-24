La Municipalidad de Concordia llevará adelante un nuevo Abordaje Territorial, una iniciativa que busca acercar los servicios municipales a los barrios, facilitar el acceso a diferentes prestaciones y generar espacios de atención directa y escucha a la comunidad.

La jornada tendrá lugar este sábado 28 de noviembre en la Escuela Justa Gayoso, en calle Las Violetas 1505, de 9 a 12:30 horas, y estará destinada a los vecinos de Benito Legerén, Las Tejas, Villa Adela y El Martillo, quienes podrán acercarse para realizar consultas, gestionar trámites y acceder a diferentes servicios sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Participarán distintas áreas de la Municipalidad, que brindarán atención en materia de salud, acompañamiento social, trámites, asesoramiento y servicios vinculados al cuidado y bienestar de las familias. Entre las prestaciones previstas habrá controles de salud, vacunación, atención pediátrica, asistencia odontológica infantil, orientación sobre gestiones sociales y documentación, servicios relacionados con el transporte público y licencias de conducir, además de atención veterinaria y vacunación antirrábica para mascotas, entre otras propuestas.

Asimismo, se desarrollarán actividades destinadas a niños y jóvenes, junto con diferentes espacios de acompañamiento y orientación para los vecinos, promoviendo la participación y el encuentro comunitario.

Los Abordajes Territoriales forman parte de una política pública de cercanía que busca llevar la Municipalidad a cada barrio, escuchar las demandas de la comunidad y facilitar el acceso a las herramientas y servicios del Estado. A través del trabajo articulado de sus diferentes áreas, estas jornadas permiten fortalecer la presencia municipal en el territorio y construir respuestas a partir del contacto directo con los vecinos.

Desde el Municipio se invita a las familias de los barrios mencionados a participar de esta nueva jornada y aprovechar los diferentes servicios y propuestas que estarán disponibles.