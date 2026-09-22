*EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS IMPLEMENTARÁN UN PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL DESTINADO A ALUMNOS Y DOCENTES*

Este martes se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Municipalidad de Concordia, representada por el intendente Francisco Azcué, y la Dirección Departamental de Escuelas para instrumentar, de forma conjunta, el “Programa Municipal de Salud Integral y Vínculos Saludables: Un dispositivo intersectorial de prevención en el ámbito educativo”.

El objetivo es implementar talleres de prevención dirigidos a estudiantes de nivel primario y secundario del departamento Concordia, capacitando de forma complementaria al cuerpo docente en herramientas técnicas de detección temprana y acompañamiento institucional y de esta manera garantizar el abordaje integral en temas como salud mental, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la prevención del acoso escolar y consumos problemáticos en las comunidades educativas, entre otros.

La iniciativa es llevada adelante a través de la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social, perteneciente a la Secretaría de Salud, en articulación con la Subsecretaría de Educación y Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, con alcance a establecimientos educativos, tanto de gestión pública como de gestión pública-privada, de Nivel Primario (2.º Ciclo) y Nivel Secundario (Ciclo Básico y Ciclo Orientado). La convocatoria también alcanza a instituciones de la sociedad civil y entidades públicas que requieran abordajes preventivos grupales.

*PREVENCIÓN*

Anabel Vergara, directora de Políticas de Fortalecimiento Social, destacó “que ante la necesidad de trabajar la prevención en salud mental, hemos articulado con la Departamental para poder ir a las escuelas con charlas y actividades a desarrollar, tanto con estudiantes como con docentes, en diferentes temas que pueden suceder dentro del ámbito escolar”.

Los ejes de los encuentros estarán vinculados “al bullying, la convivencia, consumos problemáticos, a los efectos de prevenir problemáticas que más adelante terminan en patologías. Tenemos muy buenas expectativas de lo que podamos trabajar de ahora en más” remarcó Vergara.

Por su parte, el director Departamental de Escuelas en Concordia, Alejandro Ramírez, tras destacar la firma del convenio, sostuvo que en el ámbito escolar “existen problemáticas para lo cual los docentes deben estar preparados y los alumnos también ya que muchas veces necesitan ayuda y quizás no encuentran la forma de canalizarlo. A partir de estas charlas, son muchas las herramientas con las que van a contar”.

*MÓDULOS*

El programa se divide en tres módulos:

*Módulo 1: Vínculos Cuidados.* Taller para segundo ciclo de primaria y nivel secundario. Aborda hostigamiento escolar (bullying), ciberacoso y detección temprana de grooming, enfocando el trabajo en el rol de los espectadores del grupo de pares bajo el marco de las leyes 26.892 y 10.286.

*Módulo 2: Proyectos de Vida.* Taller para sexto grado de primaria y nivel secundario sobre factores de riesgo psicosocial, consumos problemáticos de sustancias y juego compulsivo en plataformas de apuestas digitales (ludopatía virtual), conforme a las leyes 26.657, 26.934 y 10.445.

*Módulo 3: Herramientas para la Detección Temprana.* Ateneo pedagógico-legal destinado a equipos directivos, docentes, preceptores y Equipos de Orientación Educativa (EOE). Instruye en la diferenciación clínica-pedagógica entre sintomatología internalizante y externalizante, pautas para el labrado de actas institucionales con objetividad descriptiva, el alcance del deber de vigilancia fijado por el Artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación y la aplicación de los circuitos de derivación previstos en la Resolución CGE N° 115/26 (Hoja de Ruta institucional).

Si bien el acta compromiso formaliza el protocolo de acceso a los establecimientos educativos, la convocatoria también alcanza a instituciones de la sociedad civil y entidades públicas que requieran abordajes preventivos grupales, como ser instituciones deportivas, academias formativas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y dependencias de fuerzas de seguridad.

Las instituciones interesadas deben remitir su requerimiento formal a la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social a través del correo electrónico fortalecimiento.prevencion@gmail.com o comunicarse a las líneas telefónicas +54 9 345 408 462 y 421 6550.

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