*EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA INICIÓ SU CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES RUMBO A SUS 30 AÑOS*

En el marco de los preparativos por el 30° aniversario de su inauguración, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo”, dependiente de la Subsecretaría de Turismo de Concordia, inició el Ciclo de Conferencias Virtuales “Horizontes científicos abiertos: Paisajes y memorias de la Entre Ríos profunda”, organizado junto al CICyTTP-CONICET de Diamante y el Instituto Profesorado Concordia.

Estas jornadas iniciaron con la conferencia magistral “Árboles fosilizados asociados a formaciones fluviales y palustres cuaternarias de la cuenca del río Uruguay”, a cargo de la doctora Rita Soledad Ramos, investigadora independiente del CONICET y referente del Laboratorio de Paleobotánica del CICyTTP (CONICET - Gobierno de Entre Ríos - UADER).

Dicha disertación marcó el inicio de un programa que continuará durante octubre y noviembre, con un total de siete encuentros. A lo largo del ciclo, diez destacados científicos abordarán disciplinas como paleontología de vertebrados, paleoetnobotánica, paleobotánica, ecología y biología, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre el patrimonio natural y cultural de la región.

*UNA CONVOCATORIA FEDERAL E INTERNACIONAL*

La propuesta generó un amplio interés académico y comunitario, con inscripciones provenientes de distintas localidades de Entre Ríos y de provincias argentinas, desde Jujuy hasta Chubut. También se registraron participantes de Chile, Paraguay, Venezuela, Colombia, Uruguay y Perú.

El auditorio virtual reunió a un público diverso, integrado por docentes, científicos, investigadores, guardaparques, miembros de las fuerzas armadas, técnicos y trabajadores de museos, operadores del sector turístico y estudiantes avanzados de distintas especialidades.

De esta manera, el Museo Vassallo fortalece su rol como espacio de divulgación científica y valorización del patrimonio natural y cultural, en el marco de las actividades que acompañan el camino hacia sus 30 años de trayectoria.

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