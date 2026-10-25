*EL PALACIO MUNICIPAL SE ILUMINÓ DE ROJO POR EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO*

El Día Mundial contra la Polio se conmemora cada 24 de octubre en honor al nacimiento de Jonas Salk, científico que lideró el equipo creador de la primera vacuna contra la poliomielitis. La fecha fue establecida por Rotary International en 1988, año en que se impulsó la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI).

Desde entonces, Rotary lleva adelante una intensa campaña global para poner fin a la enfermedad, que en la actualidad se ha reducido casi en un 100%, donde la vacunación es fundamental.

Por este motivo y a solicitud del Rotary Club Salto Grande de Concordia, es que el Palacio Municipal se iluminó de rojo este sábado por la noche, color universal simboliza la esperanza, la fuerza y el compromiso con la erradicación de esta enfermedad en todo el mundo.

“Consideramos que iluminar de rojo un espacio público es un gesto simbólico de gran valor, capaz de visibilizar esta causa, generar conciencia y recordar a la ciudadanía que la erradicación de la polio es una meta posible pero que requiere el compromiso sostenido de todos” remarcaron desde la institución.