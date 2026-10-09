*EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AVANZA CON LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN JUAN*

En el marco de la II etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID), la Municipalidad de Concordia avanza con las obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad.

Uno de esos lugares es calle San Juan, entre Arruabarrena y Etchevehere, donde se ejecutan los trabajos de consolidación de suelo para luego ejecutar la pavimentación. Previo a ello, se realizaron los recambios de válvulas; cañerías y reconexiones a las redes de servicios.

El intendente Francisco Azcué indicó que por las características de la zona, “se tuvo que hacer un trabajo importante y complejo donde se resolvieron cuestiones relacionadas a las red de agua, con el recambio de válvulas. Esto nos da la tranquilidad de que una vez que el pavimento esté listo, dure en el tiempo”.

Esta etapa del Plan de Infraestructura comprende también, en ese sector, la pavimentación de calles Etchevehere, entre San Juan e Hipólito Yrigoyen; calle Hipólito Yrigoyen, entre Etchevehere y O´Connor y calle O´Connor, entre Hipólito Yrigoyen y Avenida Eva Perón.

Al respecto Azcué remarcó que “cuando se termine, va a quedar un anillo de circulación que les cambia las condiciones de vida de los vecinos, se revalorizan las propiedades, mejora la transitabilidad y beneficia a instituciones educativas que se encuentran en esta zona. Son múltiples los beneficios”.

*BALANCE POSITIVO Y CONTINUIDAD DEL PID*

A la hora de hacer un balance, Azcué sostuvo que “estamos muy contentos con el avance del PID. Las obras van a continuar, seguiremos invirtiendo recursos para alcanzar a más barrios de Concordia”.

En ese sentido afirmó que esto será posible cuando el nivel de producción de la Planta de Adoquines Municipal sea mayor y se ponga en marcha la nueva Planta Asfáltica que va a funcionar en el Parque Industrial. “Son prioridades que nos marcan los propios vecinos con quienes dialogamos permanentemente” destacó Azcué.

“Preguntan también sobre Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A, un programa donde los vecinos financian los materiales y la Municipalidad hace la obra. En este sector lo vamos a hacer con adoquines” adelantó Azcué.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, señaló que “muy pronto estaremos pavimentando también calle Belgrano, entre boulevard San Lorenzo y Salto Uruguayo; también 6 de Caballería entre San Lorenzo y Chabrillón. Vamos asfaltando y la realidad es que estamos muy conformes con el avance de las obras”.

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