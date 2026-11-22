El precandidato a gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bastián, recorrió distintos barrios de Concordia y mantuvo encuentros con vecinos para conocer de primera mano las problemáticas sociales y económicas que atraviesan. La actividad fue organizada por el Frente Popular Patria y Futuro Concordia, bajo la coordinación de su referente local, Oscar Imbelloni.

La jornada comenzó en el barrio La Arrocera, donde Bastián dialogó con residentes de la zona, quienes expusieron las dificultades que enfrentan en el contexto económico y social actual.

Desde el espacio político destacaron la importancia de mantener el contacto directo con la comunidad. "Hay que escuchar con humildad y estar en el territorio", expresaron, y señalaron que, pese al desencanto, encontraron a muchos vecinos con expectativas de renovar la esperanza.

Durante las conversaciones surgieron distintas preocupaciones vinculadas con la realidad cotidiana de las familias. Entre los principales temas mencionados estuvieron los bajos salarios, el desempleo, la calidad de los servicios públicos, el sobreendeudamiento y las dificultades relacionadas con la salud mental.

En ese contexto, Bastián planteó que su precandidatura a la Gobernación surge como una alternativa frente a las políticas de los gobiernos nacional y provincial, a las que atribuyó consecuencias negativas para distintos sectores de la sociedad.

La recorrida también incluyó una reunión con vecinos y referentes del merendero Los Naranjos, ubicado en el barrio 2 de Abril.

Durante el encuentro, integrantes del espacio comunitario expusieron el incremento de la demanda de asistencia alimentaria, una situación que los obliga a brindar ayuda a una mayor cantidad de niños y niñas, cuyas familias atraviesan dificultades económicas y no cuentan con recursos suficientes para garantizarles la merienda.

Al finalizar las actividades, Oscar Imbelloni destacó la importancia de sostener la presencia territorial y el acompañamiento a los vecinos.

"Como nos indica Axel, estamos donde hay que estar, escuchando a la gente, estando cerca y acompañando", manifestó el referente del Frente Popular Patria y Futuro Concordia.