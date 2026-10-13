*EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES ATENDERÁ EN EL BARRIO LAVARDÉN*

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que esta semana continúa con el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.

Durante los días miércoles 14, viernes 16 y lunes 19 de octubre, se estará atendiendo en el barrio Lavardén, en calles Mario Gatto y Chile.

Las atenciones primarias y las vacunaciones se realizarán a las 9 horas.

Las castraciones, a partir de las 10:30 horas.

Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-508 1414.

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