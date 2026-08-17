*EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES ATENDERÁ EN EL BARRIO SAN MARTÍN*
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de
Gobierno, informa que esta semana continúa con el Programa Gratuito de
Esterilizaciones Barriales Gratuitas.
Durante los días viernes 21, lunes 24 y miércoles 26 de agosto, se estará
atendiendo en el barrio San Martín - Seccional 5, sobre las calles Teniente
Ibáñez y Gualeguay.
Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-5081414.
Atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas.
Castraciones, a partir de las 10:30 horas.
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