*EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES ATENDERÁ EN EL BARRIO SAN MARTÍN*

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de

Gobierno, informa que esta semana continúa con el Programa Gratuito de

Esterilizaciones Barriales Gratuitas.

Durante los días viernes 21, lunes 24 y miércoles 26 de agosto, se estará

atendiendo en el barrio San Martín - Seccional 5, sobre las calles Teniente

Ibáñez y Gualeguay.

Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-5081414.

Atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas.

Castraciones, a partir de las 10:30 horas.

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