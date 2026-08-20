*EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS CONTINÚA RECORRIENDO LOS BARRIOS*
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de
Gobierno, informa que el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas
continúa recorriendo los distintos barrios de la ciudad.
*BARRIO LOS PÁJAROS*
El lunes 24 de agosto y como único día de atención, se estará atendiendo en
el barrio Los Pájaros, en el predio de la sede del SEDRONAR, en calle Los
Ruiseñores.
Atenciones primarias y vacunaciones: 9hs.
Castraciones: 10:30hs.
Turnos: enviar un mensaje al WhatsApp 345-508 1414
*BARRIO SAN MARTÍN*
Durante los días miércoles 26, viernes 28 y lunes 31 de agosto, se estará
atendiendo en el barrio San Martín, sobre las calles Teniente Ibáñez y
Gualeguay.
Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-5081414.
Atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas.
Castraciones, a partir de las 10:30 horas.
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