*EL PROGRAMA NACIONAL INTERCOSECHA 2026/2027 CONTINÚA CON LAS INSCRIPCIONES ABIERTAS*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y promover la inscripción al Programa Nacional Intercosecha 2026/2027, que continúan abiertas hasta el día 23 de octubre inclusive.

Del encuentro participaron el director de Empleo de la Municipalidad, Juan Manuel Scarzello; la jefa del Departamento de Empleo, Claudia Cevey; y Eduardo Vidoni, responsable de la delegación Concordia de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Durante la reunión se abordaron acciones conjuntas para acompañar a los trabajadores temporarios de las economías regionales, facilitar el acceso al programa y fortalecer las políticas de empleo mediante la articulación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado.

En este marco, se destacó que más de 1.000 personas ya se inscribieron al Programa Intercosecha 2026/2027, una herramienta de asistencia económica destinada a brindar acompañamiento durante el período de interzafra, cuando disminuye la actividad laboral vinculada a la cosecha y el empaque.

Al respecto, el director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, señaló: “Estamos trabajando de manera articulada con los organismos nacionales para acercar estas herramientas a los trabajadores de Concordia. La inscripción al Intercosecha es una instancia importante para acompañar a quienes dependen de las actividades citrícolas y de arándanos, y por eso seguimos reforzando la difusión y el asesoramiento para que puedan acceder al programa”.

Por su parte, Vidoni destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones y expresó: “La articulación entre Nación y Municipio permite fortalecer la llegada de estas políticas públicas a los trabajadores. Es fundamental continuar trabajando de manera conjunta, tanto con los organismos del Estado como con el sector privado, para mejorar el acceso a las herramientas disponibles y acompañar las particularidades del empleo temporario en la región”.

*INSCRIPCIONES HASTA EL 23 DE OCTUBRE*

La inscripción al Programa Nacional Intercosecha 2026/2027 permanecerá abierta hasta el viernes 23 de octubre de 2026.

Las personas interesadas podrán inscribirse de las siguientes maneras:

Presencial: en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Concordia, ubicada en el primer piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 horas.

Online: completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9lngoLIiirhmrKt7kQXZeuo5EWTr7H9JfMbUbYaQraX3hMg/viewform

*REQUISITOS*

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Presentar DNI.

Presentar constancia de CUIL.

Presentar recibo de sueldo donde consten el CUIT y el nombre de la empresa empleadora.

Desde la Dirección de Empleo se recuerda la importancia de realizar la inscripción dentro del plazo establecido y contar con la documentación requerida. Asimismo, se brinda asesoramiento y orientación a quienes necesiten información o asistencia para completar el trámite.

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