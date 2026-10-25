El secretario de Justicia de Entre Ríos presentará su libro en la UCU

El Dr. Julián Ariel Maneiro presentará su obra “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina” el 28 de octubre, a las 16 horas, en la sede central de la Universidad de Concepción del Uruguay.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, invita a la comunidad a participar de la presentación del libro ¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina, escrito por el Dr. Julián Ariel Maneiro, secretario de Justicia de la provincia de Entre Ríos.

La actividad se realizará el 28 de octubre a las 16 horas, en el Salón de Actos de la sede central de la UCU, en el marco de la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Público, Provincial y Municipal.

La presentación constituye una oportunidad para acercarse a los debates vinculados con el derecho público, la organización municipal y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La actividad está dirigida a la comunidad universitaria y al público interesado en las temáticas jurídicas, políticas e institucionales.