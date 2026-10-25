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Local Concordia

El secretario de Justicia de Entre Ríos presentará su libro en la UCU

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 37 horas · 338 lecturas · 2 min de lectura

El secretario de Justicia de Entre Ríos presentará su libro en la UCU

El Dr. Julián Ariel Maneiro presentará su obra “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina” el 28 de octubre, a las 16 horas, en la sede central de la Universidad de Concepción del Uruguay.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, invita a la comunidad a participar de la presentación del libro ¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina, escrito por el Dr. Julián Ariel Maneiro, secretario de Justicia de la provincia de Entre Ríos.

La actividad se realizará el 28 de octubre a las 16 horas, en el Salón de Actos de la sede central de la UCU, en el marco de la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Público, Provincial y Municipal.

La presentación constituye una oportunidad para acercarse a los debates vinculados con el derecho público, la organización municipal y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La actividad está dirigida a la comunidad universitaria y al público interesado en las temáticas jurídicas, políticas e institucionales.

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