La Municipalidad de Concordia informa que, por razones de fuerza mayor, el Taller de Hidrolaca de Base Acuosa, previsto inicialmente para el jueves 19 de noviembre, será reprogramado para el próximo jueves 26 de noviembre, a las 14:00 horas.

La actividad se desarrollará en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia, ubicada en el primer piso, en la intersección de Mitre y Pellegrini.

La capacitación, libre y gratuita, estará a cargo de Martín Coduri, especialista en diseño y fabricación de mobiliario, y abordará técnicas de preparación de superficies, aplicación de hidrolaca de base acuosa y terminaciones para proteger y renovar muebles y objetos de madera. La propuesta se realiza mediante un trabajo articulado con el sector privado, con la participación de Bourlot, Centro de Cortes, Placas & Herrajes.

*INSCRIPCIONES*

Las personas interesadas podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de Empleo, ubicadas en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

La iniciativa se enmarca en las políticas de capacitación y formación para el trabajo que impulsa la Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.