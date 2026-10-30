*EL TN LLEGA A CONCORDIA CON UNA EXHIBICIÓN EN ZONA CÉNTRICA Y LA PRESENTACIÓN DE LA CARRERA*

Este viernes 30 de octubre se realizará la conferencia de prensa en el Paseo del Bicentenario y un recorrido promocional de autos por las calles céntricas, anticipando lo que será la fecha N°11 del Turismo Nacional (TN APAT) “Copa Concordia”, este fin de semana en el Autódromo de la ciudad.

Los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo en pleno centro con una exhibición de vehículos que recorrerá la zona céntrica de la ciudad, antes de la conferencia formal de este fin de semana.

18:30 hs: Circuito de autos de competencia por las calles Urquiza, 1.º de Mayo, Pellegrini y Corrientes.

19:00 hs: Conferencia de prensa oficial y exhibición de los vehículos al público.

La cita de la fecha tendrá lugar este mismo fin de semana en el Autódromo de Concordia, donde los mejores pilotos del país desplegarán todo su potencial en pista para disputar una fecha clave del calendario del TN.

*SÁBADO 31 DE OCTUBRE*

Entrenamiento 1: 8:40 hs

Entrenamiento 2: 11:00 hs

Clasificación 1: 15:10 hs

Clasificación 2: 17:20 hs

*DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE*

Series: 10:05 hs

Final: 13:10 hs

*UN CALENDARIO QUE IMPULSA EL TURISMO DEPORTIVO*

Durante todo el mes de noviembre, la agenda de la ciudad se amplifica con una propuesta diversa que ratifica a Concordia como una verdadera plaza del turismo deportivo: XTRM Rally Flight Series 2026: Competencia internacional de navegación aérea que tendrá a Concordia como punto de partida, reuniendo a más de 40 pilotos de 12 países, en el Aeroclub de la ciudad.

El Nuevo Car Show: el 7 y 8 de noviembre, desembarca en el Autódromo Ciudad de Concordia

Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas en el Centro de Convenciones del 22 al 28 de noviembre, con la participación de más de 300 atletas de todo el país.

Esta articulación de competencias de alcance nacional e internacional posiciona a Concordia como un polo de atracción permanente, donde el deporte se consolida como un motor estratégico para dinamizar la economía local y proyectar a la ciudad en el mapa turístico de la región.

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