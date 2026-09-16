*EL TURISMO DE EVENTOS Y REUNIONES SE POTENCIA EN CONCORDIA*

Concordia alcanzó este fin de semana un 68% de ocupación hotelera, impulsada por tres encuentros: el TCR South América, Concordia Wine y la 99° edición del Abierto del Concordia Golf Club. Una propuesta de enoturismo y dos de turismo deportivo que convocaron visitantes en un fin de semana sin feriado ni receso vacacional.

La llegada por primera vez del TCR South América al autódromo local, la realización de la primera edición de Concordia Wine en Bodega Robinson y la 99.ª edición del tradicional Abierto del Concordia Golf Club fueron trascendentales para la ciudad y tuvieron un impacto directo en la convocatoria de visitantes y en el nivel de ocupación hotelera registrado.

El dato cobra especial relevancia porque refleja el objetivo de atraer visitantes durante todo el año, más allá de los fines de semana largos y de las temporadas de mayor demanda. La realización de eventos, competencias y encuentros permite ampliar los motivos de viaje y generar movimiento turístico en distintos momentos del calendario.

El impacto de esta actividad trasciende la ocupación hotelera: alcanza a la gastronomía, el comercio, los servicios y los prestadores turísticos, generando un mayor movimiento económico y fortaleciendo el posicionamiento de Concordia como destino.

El turismo de reuniones y eventos es uno de los segmentos estratégicos que la ciudad busca continuar desarrollando. Durante el primer semestre de este año, registró un crecimiento del 195% respecto del mismo período de 2025, reflejando el trabajo sostenido en planificación y promoción para atraer congresos, competencias, encuentros y distintos tipos de eventos.

El desafío de la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) es seguir generando oportunidades que permitan que Concordia reciba visitantes durante todo el año, incluso en fines de semana que no cuentan con feriados ni con el impulso de las temporadas de vacaciones.

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