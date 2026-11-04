*Emperatriz, embajadora del Carnaval de Concordia, deslumbró en el Turismo Nacional.*

El Grupo Show de la comparsa más campeona del Carnaval de Concordia participó de la última fecha del TN en el Autódromo Ciudad de Concordia. Con su glamour y vestuario, cautivó a pilotos, periodistas y turistas de todo el país.

La Comparsa Emperatriz volvió a dejar en lo más alto al Carnaval de Concordia.

En el marco de la última edición del Turismo Nacional (TN), disputada en el Autódromo Ciudad de Concordia, el grupo show de la comparsa participó de la jornada por invitación de las autoridades del Automoto Club Concordia, deslumbrando con su belleza, su elegancia y su imponente vestuario.

Las integrantes de Emperatriz fueron protagonistas de la fecha, recibiendo el cariño del público y captando la atención de periodistas, turistas y, fundamentalmente, de los pilotos de las distintas escuderías que formaron parte de la competencia.

Durante toda la jornada, posaron para innumerables fotos con los asistentes y aprovecharon la oportunidad para invitar a todos a vivir el Carnaval de Concordia 2027, reafirmando su rol como gran embajadora de nuestra fiesta mayor y como uno de los máximos referentes del carnaval en la provincia de Entre Ríos.

El presidente de la Asociación Social, Cultural y Deportiva Emperatriz acompañó y siguió de cerca el desarrollo de la presentación. En la oportunidad, agradeció a las autoridades del Autódromo por la invitación para ser parte de este gran evento en nuestra ciudad, y felicitó a los miembros de la comisión por el gran trabajo y el enorme esfuerzo para lograr traer este espectáculo, que genera un movimiento económico, social y turístico muy importante y tan necesario para Concordia.

Una vez más, Emperatriz demuestra que es mucho más que una comparsa: es identidad, turismo y promoción de Concordia para todo el país. -- Por Táctica - Imagen y Diseño Publicitario Javier Alejandro Cáceres tactica.imagen@gmail.com javycaceres@hotmail.com (0345) 154-018293 (0345) 155-203120