EMPERATRIZ PRESENTA SU GRAN FIESTA: CORONACIÓN DE LA REINA DE BATERÍA, PROPUESTA MUSICAL Y TEMA 2027.

La Comparsa Emperatriz invita a toda la comunidad y a la Familia Verde y Blanca a vivir una noche muy especial este sábado 10 de octubre, desde las 22hs, en el Club Estudiantes de Concordia.

Será una gran fiesta familiar y para todo público, en la que se presentarán oficialmente algunas de las grandes novedades que marcarán el camino de la Comparsa hacia el Carnaval 2027:

* Coronación de la nueva Reina de Batería 2027.

* Presentación de una de las propuestas musicales que formarán parte de la próxima edición.

* Presentación oficial del Tema / Enredo 2027, la temática que representará a Emperatriz en el próximo Carnaval, junto a su Samba Enredo.

La noche contará además con la presentación en vivo de la Batería TNT y de los músicos de “Armonía Emperadora”, en una celebración que permitirá volver a encontrarnos y seguir festejando juntos los logros de la Familia Verde y Blanca.

ENTRADAS Y ACCESOS. -

Integrantes 2026:

Ingreso SIN CARGO. Los integrantes de la edición 2026 serán especialmente agasajados por la Comparsa durante la fiesta.

Público en general:

Podrá adquirir su entrada en puerta o de manera anticipada en el taller de la Comparsa hasta este viernes.

Mesas:

Se encuentran a la venta en el taller de la Comparsa.

Entradas generales y credenciales:

Se retiran en el taller de la Comparsa, ubicado en Coldaroli 340, de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00hs.

Durante toda la noche habrá servicio de cantina.

Invitamos a todos los emperadores, familias, hinchas y al público en general a compartir esta gran fiesta que marca el comienzo de un nuevo sueño: el Carnaval 2027.

¡Los esperamos para vivir una noche a puro verde y blanco! 💚🤍

Contactos:

Sra. Claudia (3454 13 1258)

Sra. Silvia (3454 39 5652) -- Por Táctica - Imagen y Diseño Publicitario Javier Alejandro Cáceres tactica.imagen@gmail.com javycaceres@hotmail.com (0345) 154-018293 (0345) 155-203120