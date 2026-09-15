*EN CONCORDIA SE REALIZARÁ EL 3º ENCUENTRO SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO*

La jornada busca acercar información y herramientas financieras al sector productivo entrerriano y generar un espacio de intercambio y vinculación con referentes y entidades del sistema financiero.

Nuestra ciudad será sede del 3º Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo, una propuesta destinada a brindar información, herramientas y alternativas de financiamiento que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del sector productivo de Entre Ríos.

La actividad propone generar un espacio de intercambio, vinculación y acceso a información financiera, con la participación de referentes y entidades vinculadas al sistema financiero, acercando sus propuestas y herramientas a emprendedores, productores y representantes del entramado productivo.

El encuentro se desarrollará el miércoles 30 de septiembre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en San Lorenzo Oeste 101.

La jornada es gratuita y no arancelada, y requiere inscripción previa.

*DATOS DE LA ACTIVIDAD*

3º Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo

Fecha: miércoles 30 de septiembre

Horario: 9:00 a 13:00 horas

Lugar: Centro de Convenciones Concordia – San Lorenzo Oeste 101

Actividad: gratuita y no arancelada

*INSCRIPCIONES:*

https://forms.comunicacionentrerios.com/f/448?utm_source=linktree_profile_share&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAdGRleAUU6n5wZG9mAmZkaWQWUOYWJpWA7vY3MqFOvixRquTXnpWsgGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDzEyNDAyNDU3NDI4NzQxNAABp5NHt5QcIidVjXH5fDTUaay7RikWS_G36lhyQ6vgd2d2lYCIvQsTdpJHOzom_aem_AIBDEXQoeAcSgynVt1GkJw

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos y la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, con el objetivo de continuar generando herramientas y espacios de articulación que acompañen al sector productivo entrerriano.

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