*EN SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ EN CONCORDIA LA EXPO TEXTIL 2026*

Durante el mes próximo se realizará en nuestra ciudad la Expo Textil

Concordia 2026 – Industria Textil & Gráfica, una propuesta que reunirá

tecnología, diseño, producción, capacitación y oportunidades de vinculación

para emprendedores, empresas y público en general.

El evento se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre, de 13:00 a 21:00

horas, en el Centro de Convenciones Concordia, con una convocatoria de

alcance regional que busca fortalecer el desarrollo de la industria textil,

gráfica y creativa.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán conocer de cerca procesos

de confección, bordado, sublimación, DTF, impresión, vinilo textil, diseño,

papelería creativa y personalización, además de presenciar demostraciones

en vivo de distintas tecnologías aplicadas a la producción.

La propuesta, que tiene el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia,

a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, incluirá también

charlas, capacitaciones y espacios de intercambio con referentes del

sector, brindando herramientas tanto para quienes ya desarrollan

emprendimientos como para quienes buscan iniciarse en estas actividades.

*UN ESPACIO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO*

La Expo está dirigida a estudiantes, emprendedores, diseñadores,

empresarios, trabajadores del sector y vecinos interesados en conocer las

nuevas tendencias y las oportunidades que ofrece la innovación aplicada a

la producción.

Uno de sus ejes principales será la generación de espacios de networking

entre empresas, profesionales e instituciones, favoreciendo la creación de

nuevos vínculos comerciales y proyectos de colaboración.

*CONCORDIA COMO PUNTO DE ENCUENTRO REGIONAL*

Por su ubicación estratégica, Concordia se proyecta como un espacio de

encuentro para participantes provenientes de Entre Ríos, Santa Fe,

Corrientes, Buenos Aires y otras provincias, además de fortalecer la

vinculación con actores de la República Oriental del Uruguay.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas que impulsa la Municipalidad

para fortalecer el entramado productivo local, promover la innovación y

generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la ciudad.

*DATOS DEL EVENTO*

Expo Textil Concordia 2026 – Industria Textil & Gráfica

26 y 27 de septiembre de 2026

Centro de Convenciones Concordia

Horario: 13:00 a 21:00 horas

Instagram: @expotextilgrafica2026

--

--

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.

Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75Za8SAvZ-%3D8tXuweSHtdVAv5xhhSxTALE-JCOrEaRg95g%40mail.gmail.com.