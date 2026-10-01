Escenario designado para la última fecha

*Parte de prensa*

*ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*EN PUERTO YERUÁ SE DARÁ POR CULMINADA LA TEMPORADA 2026*

Está previsto que el sábado 10 de octubre se dispute la 4° y última fecha del torneo de mountain bike, que organiza la Asociación Concordiense Amigos del MTB. La prueba promete ser desafiante para dar por concluida la temporada 2026.

Teniendo en cuenta la reciente crecida que experimentó el río Uruguay, desde la organización indicaron que se modificarán algunos sectores del circuito, habrá senderos que no se realizarán a comparación de otras ediciones, pero se descubrirán nuevos caminos.

Cabe destacar que el epicentro de la prueba será la Rambla Puerto Yeruá, con horario de largada a las 15 horas. El predominio del trazado será de senderos, lugares técnicos de manejos y sectores de caminos rurales de la zona, con varios desniveles.

Para ser parte del evento ya están habilitadas las inscripciones en encarrera.com.ar/mtb. Se remarca que es obligatorio hasta el día jueves previo a la carrera, realizar los trámites. De esta manera el corredor estará cubierto por la empresa aseguradora.

El día del evento no se realizarán inscripciones presenciales. El costo de la inscripción será de $35 mil hasta este domingo 4 de octubre; desde el lunes 5 al mediodía del jueves 8 costará $40 mil; en tanto que el jueves 8 por la tarde al momento de la entrega del kit o el mismo día del evento costará $45 mil. La misma se podrá abonar de manera online por medio de depósito electrónico hasta dos días antes del evento. También se podrán realizar en efectivo, donde se entregará el kit de competencia.

Cabe señalar que para acceder a la premiación final del campeonato, se deberá haber participado en al menos en tres competencias de las cuatro con las que cuenta el Circuito Amigos del MTB. Si fue parte de las cuatro pruebas obtendrá el puntaje total de las mismas sin ningún descarte. En caso de igualdad de puntos para definir el campeonato en las diferentes categorías se tendrá en cuenta lo siguiente: más carreras ganadas, más carreras en 2° puesto, más carreras en 3° puesto, o sorteo. También vale aclarar que haber participado en dos competencias, no entra en el campeonato.

*Prensa Amigos del MTB*