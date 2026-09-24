*ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LA RONDA DE NEGOCIOS CONCORDIA PRODUCE 2026*

Los interesados en participar de la Ronda de Negocios en el marco de la segunda edición de la Expo Concordia Produce tienen habilitada la inscripción a través de la plataforma de Rondas Came.

La Ronda de Negocios con modalidad presencial tendrá lugar el viernes 23 de octubre desde las 9 horas como parte de las actividades de la edición 2026 de la Expo Multisectorial Concordia Produce.

Es promovida de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER).

La Ronda de Negocios 2026 es una oportunidad para generar nuevos contactos, visibilizar la oferta de productores, emprendedores, empresas comerciales, industriales y de servicios, explorar nuevos negocios y mantener un “mano a mano” con potenciales compradores y proveedores.

Está dirigida a empresas y emprendimientos productivos, comercios, establecimientos industriales, prestadores de servicios, proveedores de bienes, organizaciones sectoriales, instituciones, cámaras, cooperativas, distribuidores y profesionales. Iniciará formalmente a las 9 con las acreditaciones y se extenderá hasta las 14.

Los encuentros serán previamente coordinados a partir de la información que cada uno de los interesados vuelca en el formulario de inscripción.

*SOBRE LA INSCRIPCIÓN *

Quienes deseen participar, deberán inscribirse a través de la plataforma de rondas de la CAME accediendo al enlace: https://rondas.came.ar/

Para inscribirse a la ronda será condición registrarse en el portal con un correo electrónico y contraseña y completar un formulario de registro en el que se deberán consignar datos generales además del perfil comercial e indicar los productos o servicios que se ofrece y aquellos que se demandan.

Se trata de una actividad arancelada que cuenta con un costo único de inscripción de $30.000 por empresa y que se reduce a $20.000 en caso de empresas expositoras de la Expo Concordia Produce 2026. Podrán participar de la ronda hasta tres personas por cada empresa inscripta.

Una vez que finalice el período de inscripción, los inscriptos recibirán en sus correos electrónicos un catálogo con la presentación del resto de las empresas participantes para que seleccionen las firmas con las que les gustaría reunirse.

Por consultas e información adicional, los interesados pueden escribir a los correos electrónicos desarrolloproductivoconcordia@gmail.com o ccisc@concordia.com.ar; o bien tomar contacto con el 421 1551 o las líneas móviles 345 413 3757 / 345 474 6866.

*VENTANA INTERNACIONAL*

En el marco de la Ronda de Negocios de Concordia Produce se desarrollará una instancia internacional para las empresas de la región en la que podrán interactuar con contrapartes italianas, a través de la Cámara de Comercio Argentino Italiana.

Para la oportunidad habrá una ronda de consultas previas con los interesados para determinar las áreas específicas y los productos que pueden ser parte de las conversaciones entre vendedores argentinos y compradores italianos, también a la inversa para quienes estén buscando proveedores y también para quienes estén buscando inversores institucionales.

El segmento internacional tendrá su espacio dentro de la Ronda de Negocios local adaptado técnica y comercialmente para el aprovechamiento óptimo de la ocasión.

Concordia Produce es la Exposición Multisectorial de Concordia y la Región que convoca a todos los actores productivos del Departamento desde el sector primario, comercial, industrial, financiero y de la economía del conocimiento.

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