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ESTE FIN DE SEMANA CONCORDIA ES SEDE DE LA EXPO TEXTIL 2026

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 7 horas · 130 lecturas · 2 min de lectura

*ESTE FIN DE SEMANA CONCORDIA ES SEDE DE LA EXPO TEXTIL 2026*

Concordia se prepara para recibir la Expo Textil Concordia – Industria Textil & Gráfica, un encuentro organizado por el sector privado que reunirá durante dos jornadas a referentes, emprendedores, talleres y actores vinculados a la industria textil y gráfica.

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia acompaña e invita a la comunidad a participar de esta propuesta, que se desarrollará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 13:00 a 21:00, en el Centro de Convenciones de Concordia.

Bajo el concepto “Ideas que impulsan tu negocio”, la Expo contará con una amplia agenda de charlas, capacitaciones, actividades y desfiles de moda, con contenidos orientados a brindar herramientas para emprendedores y trabajadores del sector.

Durante las dos jornadas se abordarán temáticas vinculadas al liderazgo, sustentabilidad, diseño gráfico, tejido de punto industrial, bordado, gestión productiva, sublimación, identidad textil, fibras y oratoria, entre otras.

También se desarrollarán propuestas vinculadas con distintos oficios y experiencias dentro de la industria, promoviendo el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades.

Entre los disertantes participarán Lorena Aguilar, Mariana Rossi, Flor Tristán, Gastón García (La École), Carolina Arce y Omar, Luis Otamendi, Iván Ibarra, Gabriel Lavacelli, Virginia Locaso, María Laura Ascargorta, Andrés Aguilar y Tramagua, entre otros referentes.

La Expo Textil Concordia propone generar un punto de encuentro para compartir conocimientos, visibilizar emprendimientos, fortalecer vínculos y acercar herramientas concretas a quienes forman parte de la industria textil y gráfica.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo se destaca la importancia de acompañar iniciativas impulsadas por el sector privado que contribuyen a fortalecer el entramado productivo local, promover la capacitación y generar nuevas oportunidades para emprendedores y trabajadores.

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